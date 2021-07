¡Atención! Autoridades definirán este lunes nuevos cambios en la estrategia de vacunación contra la covid-19

Este lunes se confirmará la nueva estrategia de vacunación contra la covid-19 que aplicarán las autoridades panameñas, a partir de esta semana cuando esperan recibir unas 463 mil dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

Entre los cambios que se discutirán y esperan aprobación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, está bajar la edad de vacunación y ampliar la vacunación por barrido, explicó Eduardo Ortega-Barría, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas de Panamá. Eduardo Ortega-Barría y secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

Ortega-Barría reiteró como prioridad acelerar la vacunación de las personas con enfermedades crónicas, que representan cerca de un tercio del total de los hospitalizados y en terapias intensivas, considerando que el rango de hospitalizados están entre los 20 a 59 años de edad.

Para el experto, la recomendación debe ser vacunar a la población que se está infectando más, es decir, la población de 20 a los 59 años de edad.

En cuanto, a la posibilidad de la vacunación sin citas, aclaró que esta estrategia requiere la cantidad de dosis y un orden. Pfizer es una vacuna que cada vez que se suspenden sacas seis dosis del vial y si no la utilizas en un tiempo determinado se echan a perder, hoy en día no se han perdido. "No puedes enviar la vacuna de Pfizer con números indeterminados a cualquier lugar y esperar que vayan a llegar", indicó el médico investigador.

Actualmente, se tiene previsto aplicar barrido a 11 circuito entre el 19 y 25 de julio, entre ellos: 4-1, 6-2, 6-3, 9-2 y 9-4 a partir de los 16 años de edad, mientras que para la próxima semana están programados, 1-1, 5-1, 5-2, 2-2 y 2-4. Así mismo, se aplicarán la vacuna a los niños con enfermedades crónicas a partir de los 12 años de edad.

Esta semana, Panamá espera recibir 363 mil dosis de la vacuna contra la covid-19 producto de negociación bilateral y otras 100 mil a través de la negociación multilateral del mecanismo Covax, todas de la farmacéutica Pfizer.

Panamá tiene 1.8 millones de dosis de vacunas administradas de los 6 millones que se buscan administrar para alcanzar la inmunidad de rebaño, indicó el investigador.

Eduardo Ortega-Barría no descarta la necesidad de administrar más dosis, ante la presencia de las variantes que circulen en el país. La variante original con la que se había calculado vacunar al 70% de la población, no está circulando, indicó. En Panamá circulan las variantes Alfa y Gamma que se transmiten más eficientemente.

