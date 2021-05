Caja de Seguro Social analiza entregar vale digital a pacientes ante escasez de medicamentos

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, adelantó este miércoles que la institución estudia la posibilidad de entregar vales digitales a los asegurados para la adquisición de los medicamentos que no estén disponibles en sus farmacias.

"Estamos en un proceso de estudio y pronto tendremos conversaciones con los proveedores para buscar la posibilidad de que en caso de que estos medicamentos, si la CSS no los tiene y no hay alternativas, la institución dé un vale para que estos pacientes surtan esos medicamentos en cualquier farmacia", agregó Lau.

El médico destacó que reciben apoyo de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), a fin de que funcione como el vale digital de Panamá Solidario.

"La AIG nos han ayudado a establecer que esto podría funcionar como el vale solidario. La persona con su cédula podría adquirir ese medicamento sin necesidad de llevar receta y se descontaría de una cuenta que tiene que estar muy bien articulada con la Contraloría General de la República", expuso Lau.

Inicialmente, el programa se destinaría a pacientes que padecen de hipertensión.

Lau explicó que la CSS ha recibido más de 6 mil quejas y de ellas unas 700 tienen que ver con la falta de medicamentos.

La falta de medicinas para la presión arterial es precisamente la principal carencia en este sentido.

"Es muy importante que controlemos a los pacientes que tienen hipertensión, para que no progrese esa enfermedad y no afecte a los órganos blancos", dijo Lau.

No obstante, según el director de la CSS, el objetivo es que la compra de medicamentos se haga con las técnicas correctas, para que no haya desabastecimiento y este recurso del vale no sea necesario.

