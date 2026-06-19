Candidata a rectora de la Unachi acusa a diputados de complicidad con la gestión de Bonagas

La carrera por la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ha entrado en una fase de alta tensión tras las declaraciones brindadas en el noticiero matutino de Telemetro Reporta por la candidata y docente Edith Rivera, quien señaló directamente a un grupo de diputados que presuntamente mantenían influencias durante la administración de la exrectora Etelvina de Bonagas.

Según Rivera, la propia exrectora habría manifestado en diversas reuniones quiénes eran los parlamentarios de partidos tradicionales e independientes que le brindaban apoyo de frente para sostener su cuestionada gestión.

Dentro del grupo de figuras políticas acusadas por la candidata, se mencionó explícitamente a los diputados Augusto Palacios, de la bancada independiente Vamos; James Acosta, del partido Realizando Metas (RM); y Hugo Castrellón.

Rivera eximió de las supuestas prácticas a los diputados Osman Gómez y Gertrudis Rodríguez.

Las reacciones de los parlamentarios señalados no tardaron en generar un fuerte cruce de acusaciones.

El diputado independiente Augusto Palacios tildó las declaraciones de Rivera como "irresponsables", "falsas" y "temerarias", lamentando que una aspirante a dirigir la principal universidad de la provincia recurra a "bochinches" en lugar de presentar propuestas e iniciativas concretas para rescatar el centro de estudios superiores.

Palacios defendió su postura recordando que ha sido uno de los pocos servidores públicos de la provincia que ha mantenido una fiscalización constante contra las irregularidades de la administración de Bonagas.

Por su parte, el diputado de Realizando Metas, James Acosta, se sumó al rechazo emitiendo un comunicado en el que calificó la versión de la candidata como un acto de irresponsabilidad.

Acosta negó categóricamente poseer nombramientos o haber solicitado espacios de poder dentro de la Unachi. Agregó que este tipo de señalamientos infundados, potenciados por redes sociales, solo buscan dañar la imagen de los diputados y satanizan las oportunidades laborales de profesionales idóneos que merecen un espacio en la institución por mérito propio y no por padrinazgos políticos.

Esta controversia se suscita en pleno proceso electoral extraordinario, convocado para completar el período de la exrectora Etelvina de Bonagas, cuya gestión fue duramente criticada por sus nexos políticos y motivó en su momento la creación de una comisión investigadora en la Asamblea Nacional que no llegó a prosperar.

Con un total de 10 aspirantes oficialmente postulados, el Tribunal Superior de Elecciones de la universidad mantiene la convocatoria de votación para el próximo 19 de agosto, en un proceso donde las autoridades han prometido erradicar el proselitismo festivo para enfocarse estrictamente en el debate académico.