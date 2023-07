Cantidad y calidad de la educación, dilema que deja el Censo

El número de personas sin nivel educativo disminuyó en Panamá y se elevó las registradas en el nivel de educación secundaria y en el nivel superior, destacó el XII Censo de Población realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República.

El XII Censo de Población señala un aumento de 32,051 niños de 6 a 11 años de población escolar con relación al Censo de 2010, unos 423,036 estudiantes entre esas edades.

La población escolar de 6 a 11 años es de 423,036 estudiantes, es decir, 32 mil 051 estudiantes adicionales, con relación al Censo 2010, cuando se totalizó una población estudiantil de 390 mil 985 estudiantes, detacó el contralor Gerardo Solís.

Además, la estimación de niños y adolescentes de 5 a 19 años inscritos en el sistema educativo, alcanzó 918 mil 336 censados; mientras que en el 2010, la cifra fue 836 mil 109, es decir, 82 mil 227 estudiantes más que en el censo anterior.

Así mismo, la tasa de analfabetismo disminuyó sistemáticamente, censo tras censo, para el 2023 disminuyó de 5.5 % a 3.7%.

En datos concretos, en el 2010 habían 148 mil 747 personas que no sabían leer ni escribir; ahora en el 2023 se contabilizan 123, 674 personas, lo que marca una diferencia de 25 mil 073 personas.

Estos datos indican un promedio de años de estudio que para este Censo son 9.6 años (secundaria). Igualmente, destaca un incremento en el promedio de años de estudios de la población de 6 años y más en 1.2 años.

No obstante, que el 97 % de los niños en Panamá tengan acceso a la educación no indica que la reciban con calidad, reflexionó el director del INEC, Samuel Moreno. Hay carreras por cerrar porque no hay mercado laboral, destacó el funcionario.

La señales del mercado, la revolución tecnológica e industrial dan señales claras de la necesidad de mejorar los planes educativos en Panamá, agregó Moreno.

Cuando uno mapea el país ve las grandes desigualdades en las partes sociales y los territorios, dice Moreno. Los tres temas fundamentales son: los espacios fiscales para saber de dónde salen los recursos para atender las debilidades, el Cambio Climático y el tercero, la desigualdad en los ingresos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Los resultados del XII Censo de Población también señalan la necesidad de elaborar políticas integrales para todos los sectores de la población, en todos los aspectos, incluyendo la educación, señaló el experto.

Actualmente, las autoridades educativas se enfrentan a una serie de movilizaciones de estudiantes, docentes y padres de familias que reclaman infraestructuras dignas, insumos y laboratorios para la educación, señaló el profesor José Cambra de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).

El docente enumeró una serie de situaciones en el Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan, la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera, el Colegio Moisés Castillos Ocaña, el colegio José Dolores Moscotes, el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, Instituto Profesional y Técnico de Capira, el Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid de Chame, el c Colegio Cristóbal Adán de Urriola y el I.P.T. Fernando De Lesseps, Escuela Antonio Jose De Sucre, Colegio Elena Chávez de Pinate, mientra el Instituto Dr Alfredo Canton funciona en las antiguas instalaciones de un colegio privado.

Las comunidades educativas mantienen acercamiento con las autoridades educativas sobre estos temas.

Cambra sostiene que el viceministro de Infraestructura de Educación ha confirmado que requiere cerca de $100 millones para atender los proyectos que están en avanzado estado de construcción y reconstrucción, sin embargo, se enfrentan a un recorte presupuestario.

Recientemente y en medio de los reclamos, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que la Contraloría General de la República refrendó el proyecto de mejoras a la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena y dio a conocer el Scafid para que se pueda verificar el avance de los trámites para el mantenimiento y las reparaciones de techos y alerones del pabellón principal y el aula máxima del plantel. Los trabajos alcanzan un valor aproximado de 2 millones de balboas.

En Panamá Este la situación no es diferente al resto del país dijo el profesor Armando Guerra. Guerra citó el caso del I. P. T. Gumercinda Paez San Martín que no cuenta con insumos agrícolas y anumal para el Bachiller de Agropecuaria, tampoco cuentan con aire acondicionados, ni luz y abanicos, no hay agua potable, entre otros.

¿A dónde fueron a parar los $2.5 millones prometidos para mejoras estructurales en el I. P. T. Gumercinda Paez San Martín?, cuestionó Guerra, miembro de la Asoprof. En Paso Blanco siguen esperando aulas modulares para la apertura de una premedia y un bachillerato, agregó.

En la Escuela Secundaria de Puerto Armuelle y el Instituto David protestaron por una serie de necesidades en materia de infraestructura, quioscos, baños, gimnasios y temas administrativos, detalló la profesora Dalia Morales.

"La situación de la educación en Panamá no puede ser ignorada", advierte Morales.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!