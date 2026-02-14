Carnavales: ¡No se olviden de sus mascotas!

Durante estos días de jolgorio también deben tomar el cuenta el bienestar de las mascotas, pues el ruido de fuegos artificiales, luces y el ambiente festivo puede afectar gravemente su salud.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá reiteró recordó que los animales de compañía son especialmente sensibles a los sonidos fuertes.

La exposición constante a detonaciones puede provocarles estrés, ansiedad, desorientación e incluso complicaciones físicas.

Estas situaciones pueden generar crisis nerviosas en perros y gatos, provocando intentos de escape, pérdida del apetito y alteraciones en su comportamiento habitual, señaló el capitán Román Rudas, de la Dirección Nacional de Calamidades Conexas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener a las mascotas en un lugar aislado, seguro y tranquilo dentro del hogar, como una habitación ventilada donde puedan permanecer relajadas.

También es fundamental garantizarles agua fresca, su alimentación habitual y evitar dejarlas en exteriores, patios abiertos o amarradas durante las detonaciones.

Enfatizaron que la prevención no solo aplica a las personas, sino también a los animales de compañía, e instó a la población a disfrutar de unas festividades responsables, seguras y conscientes del bienestar integral del hogar.

La institución reiteró que pequeños actos de cuidado pueden marcar una gran diferencia en la salud física y emocional de las mascotas durante estas celebraciones.