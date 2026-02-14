Panamá está bajo vigilancia por radiación UV-B extrema este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia para este sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 debido a índices elevados de radiación ultravioleta UV-B y la presencia de lluvias significativas en distintos puntos del país.



Las autoridades advierten que la radiación UV-B en niveles altos puede provocar quemaduras en la piel en poco tiempo, afectaciones en los ojos y golpes de calor, especialmente en personas que permanezcan expuestas al Sol por periodos prolongados, como quienes asistan a playas, ríos o actividades al aire libre.



Recomendaciones:



- Evitar la exposición directa al Sol entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m.



- Usar protector solar, gafas con filtro UV y ropa adecuada.



- Mantenerse hidratado constantemente.

- Buscar sombra y espacios frescos.



- Permanecer atentos ante posibles lluvias de consideración.



El IMHPA reiteró el llamado a la prevención para reducir riesgos durante el fin de semana.