Encuentran tres mantarrayas sin vida en Playa Punta Chame

Personal de la sección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y guardaparques. hallaron los cuerpos de tres mantarrayas muertas fueron hallados en la costa de Punta Chame, provincia de Panamá Oeste.

El protocolo ante estos casos, explicó Mayerlin González, encargada de la sección de Costas y Mares en la provincia de Panamá Oeste, implica la evaluación del área y el manejo adecuado de los ejemplares, con el fin de verificar las condiciones del entorno y recopilar información técnica.

Aunque la causa de la muerte de las rayas se desconoce, se tomaron las medidas adecuadas para sepultar los restos de estos peces cartilaginosos, cumpliendo con los procedimientos establecidos.

La funcionaria recomendó a la población que, ante el hallazgo de fauna marina, evite la manipulación directa de los cuerpos y notifique de inmediato a las autoridades competentes.

Enfatizó, además, que la colaboración ciudadana es fundamental para la protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros.

Guardaparques de MiAMBIENTE continúan recorriendo los sectores de La Claridad, Líbano, Puerto El Líbano, Puerto La Zona, Los Pescadores, Playa Caracol y Punta Chame, como parte del operativo “Guardianes 2026”.