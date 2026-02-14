Viajeros se enfrentan al tranque vehicular, a pesar de la inversión de carriles

A pesar de los operativos de inversión de vías que la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional (PN) ha llevado a cabo con motivo de la fiesta del carnaval, miles de conductores han quedado atrapados en un tranque vehicular.

En la autopista Arraiján-La Chorrera, las filas de autos se extienden por varios kilómetros, incluso en el viaducto del Corredor de Playa, una obra que prometía resolver el congestionamiento vehicular en la antigua "Espiga".

Para evitar el trancón en la autopista, algunos conductores están entrando al centro del distrito de La Chorrera, lo que ha aumentado el flujo vehicular por esta zona.

El trancón es aprovechado por mujeres y hombres de distintas edades para vender alimentos a los conductores.

A través de las redes sociales los conductores reportan tráfico lento a la altura del distrito de Capira.

Según datos de la Policía Nacional, 52 mil 162 vehículos se habían desplazado hacia las provincias del interior del país desde las 6:00 a.m. del pasado jueves hasta las 6:00 a.m. de hoy sábado, 14 de febrero.

El informe detalla la aplicación de 944 multas: 163 por exceso de velocidad, 251 por desatender señales, 33 por desacato, ocho por embriaguez comprobada y 64 por luces no adecuadas.