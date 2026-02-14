Más de 52 mil vehículos se movilizaron desde el jueves hacia el interior del país

Ya es de conocimiento público que, para estas fiestas del Carnaval se da una gran movilización de vehículos hacia el interior del país.

De acuerdo a un informe de la Policía Nacional, desde las 6:00 p.m. del jueves 12 a las 6:00 a.m. del hoy, 14 de febrero, se han movilizado un total de 52,162 vehículos se movilizaron hacia el interior del país durante las primeras horas del operativo de Carnaval.

Las autoridades reportaron 944 infracciones de tránsito.

Pero, entre las más recurrentes, están: 163 por exceso de velocidad; 251 por desatender señales de tránsito; 33 por desacato; 8 por embriaguez comprobada; y 64 por luces no adecuadas

La Policía Nacional insiste en que deben conducir con precaución y no solo por estos días.

Recuerdan respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol si van a manejar y mantener la documentación al día.