Solicitan un muro de contención en el cementerio de Gobea, en Colón

A finales de esta semana, los fuertes oleajes ingresaron al cementerio de la comunidad de Gobea, ubicado en el distrito de Donoso en la Costa Abajo de Colón, dañando las sepulturas que están cerca a orillas del mar.

Moradores y familiares de los deudos se apersonaron a este camposanto para observar como las olas golpeaban las tumbas cercanas a la orilla, con el temor de exponer los restos mortales de las personas que descansan en este cementerio.

Debido al fuerte oleaje, la cerca del cementerio cedió a la fuerza de las olas.

Nubia Solis de 49 años de edad, quien tiene familiares y amistades en este lugar manifestó que es necesario construir un muro de contención para que las fuertes olas, sigan destruyendo la zona.

Asimismo Marcos Ortega de 37 años de edad, visitante frecuente del área dijo que años atrás, se presentó una situación similar en la comunidad de Palmas Bellas en el distrito de Chagres y se optó por evacuar las familias y reubicarlas en otra parte.

Lo que llevó a la construcción de un muro de contención para minimizar el ingreso del mar a la comunidad costera, añadió.