Festival Carnavalístico Volumen Caribe en la Cinta Costera pone a vibrar a sus asistentes

La apertura del Festival Carnavalístico Volumen Caribe arrancó con una presentación cargada de energía que encendió la tarima principal ante miles de asistentes en la Cinta Costera.

Durante la noche inaugural, Amara La Negra y Jacky Guzmán protagonizaron uno de los momentos más vibrantes del arranque, conectando con el público y marcando el tono festivo de esta edición.

Con este inicio, el festival da paso a varios días de programación artística, consolidándose como uno de los principales escenarios del Carnaval en la capital.

El artista Lefty Pérez ya se presentó en el Latin Stage del Festival Carnavalístico Volumen Caribe, poniendo a vibrar a cientos de asistentes que disfrutaron de su energía y repertorio en una noche llena de ritmo y alegría.

El público respondió con entusiasmo en esta gran celebración totalmente gratuita que continúa reuniendo a artistas nacionales e internacionales en la Cinta Costera.