Panamá se suma a plataforma de información marítima

Panamá tendrá acceso a una plataforma de intercambio de información marítima, conocida como Ioris, luego que se firmara una carta de intenciones entre el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y directivos del proyecto de la Unión Europea Critical Maritime Routes Indo-Pacific (EU Crimario).

La carta de entendimiento fue firmada por el ministro de Ambiente encargado, Oscar Vallarino y el director del Proyecto EU Crimario, Martin Cauchi Inglott, en representación de la Unión Europea.

Desde 2024, Ioris ha respaldado misiones de búsqueda y rescate, operaciones contra el tráfico ilícito y el apoyo comunicacional a embarcaciones mercantes en contextos de alta amenaza, consolidando alianzas basadas en la confianza y la cooperación regional.

La plataforma también se visualiza, a través del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), como una herramienta con potencial de uso progresivo y coordinado por los países que integran esta iniciativa regional como lo son Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá, con miras a fortalecer a mediano y largo plazo, el intercambio oportuno de información marítima y ambiental.

Esta proyección permitiría avanzar hacia una visión regional compartida para mejorar el monitoreo, vigilancia y gestión efectiva de las áreas marinas protegidas que conforman el CMAR, reconocido internacionalmente como uno de los corredores marinos de mayor relevancia ecológica del mundo.

La herramienta resultó de gran interés para la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), acordándose avanzar en procesos de reentrenamiento y capacitación, dirigidos al equipo de monitoreo de la entidad, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y continuar robusteciendo las acciones de control y supervisión en el ámbito marítimo nacional.

También se contempla el intercambio de información ambiental o marítima relevante con otras autoridades nacionales e internacionales usuarias del sistema.

