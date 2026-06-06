Caso Alas Chiricanas: Declaran "causa compleja" el peor ataque terrorista en la historia de Panamá

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá elevó a "causa compleja" el proceso por la voladura del avión comercial de la aerolínea Alas Chiricanas en 1994. Con esta decisión, el Órgano Judicial otorgó un plazo improrrogable de 12 meses a la Fiscalía Metropolitana para culminar las investigaciones del peor atentado terrorista en la historia del país, que cobró la vida de 21 personas, en su mayoría de la comunidad judía.

El principal procesado en este caso es el colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, un ciudadano de origen palestino señalado por presuntos vínculos con el grupo chií Hizbulá. La resolución judicial también abarca a otros dos implicados cuyas identidades aún no han sido reveladas.

Por otra parte, el tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público para mantener el sumario en reserva, aclarando que dicha facultad es discrecional de la propia fiscalía y puede aplicarse de oficio sin requerir el aval del juzgado.

El perfil del acusado y la estrategia de la defensa

Ali Zaki Hage Jalil fue capturado el 6 de noviembre de 2025 en la Isla de Margarita, Venezuela, y extraditado a Panamá el pasado 20 de abril. Actualmente enfrenta cargos por homicidio doloso y delitos contra los medios de transporte y comunicación.

Durante su primera audiencia, celebrada el 27 de abril, el detenido se acogió al artículo constitucional que le permite no declarar. En esa misma comparecencia, su defensa técnica solicitó formalmente la prescripción de la acción penal. Los abogados argumentan que, al haber transcurrido más de 20 años desde el suceso, ya se superó el límite de la pena máxima aplicable bajo el Código Penal vigente en 1994.

Un crimen sin resolver desde hace tres décadas

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar de la ciudad de Colón con destino a la capital panameña. No hubo sobrevivientes. Las investigaciones posteriores identificaron al ciudadano colombiano de origen libanés, Lya Jamal, como el terrorista suicida que detonó el artefacto explosivo a bordo.

Aunque el expediente fue archivado en 2006, la Fiscalía Superior de Descarga logró su reapertura en agosto de 2019 tras incorporar nuevos elementos. Informes de inteligencia proporcionados por agencias de Israel y Estados Unidos apuntan directamente a Hizbulá como la organización detrás de la planificación del ataque.

Este trágico suceso ocurrió apenas 24 horas después del atentado con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, un ataque que dejó 85 muertos y que, al igual que el caso panameño, permanece en la impunidad.