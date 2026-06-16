Cierre de oficinas públicas por debut mundialista: conozca las entidades exceptuadas

Las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país laborarán, este miércoles, hasta las 2:00 de la tarde con motivo del primer juego de la selección nacional en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Las instituciones, según el Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026, mantendrán su horario regular de forma ininterrumpida a fin de que sus colaboradores puedan retirarse a sus hogares o algún otro establecimiento a apoyar al onceno panameño.

El documento exceptúa del cumplimiento de esta medida a todas aquellas entidades que, por la naturaleza de su servicio, deben continuar con su labor, como hospitales, sistemas de transporte público, estamentos de seguridad, empresas de transmisión eléctrica, auxiliares al comercio internacional, entre otras.

El Ministerio de Educación (Meduca), por su parte, suspendió las clases vespertinas y nocturnas en todos los centros educativos oficiales y particulares.

"Esta medida tiene como propósito dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para apoyar con entusiasmo y pasión a nuestra selección nacional de fútbol", expresaron a través de un comunicado.

La Universidad de Panamá también se unirá a la disposición a partir del horario estipulado por el Ejecutivo.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, indicó que, en el sector privado, cada compañía hará los ajustes que considere necesarios para permitir a sus trabajadores disfrutar de la fiesta del fútbol.'