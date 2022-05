Clases en el primer trimestre se desarrollan con grandes inconvenientes

El primer trimestre escolar en los planteles públicos de Panamá se ha desarrolado con una serie de inconvenientes que ha impedido el normal desembolvimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los problemas han ido desde escuelas en mal estado, falta de personal administrativo, quejas por las trabas en el desembolso del FECE, hasta una estrategia científica para evitar tanto contagio de covid-19.

En distintos puntos a nivel nacional se han dado protestas y hasta paralización de clases debido a diversos factores.

En ese sentido Luis Sánchez dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses recuerda que desde antes que iniciaran las clases los advirtieron, que los docentes estaban listos para regresar a las aulas, pero las escuelas no lo estaban.

Pero muchas escuelas no estaban listas porque no se realizaron los trabajos a tiempo sumado al no depósito del FECE.

"Nosotros sentimos que aquí falta una mejor organización, porque se contó con dos años para prepararse", indica.

Plantea que sumado a ello hay directores que se están portando de manera intransigente contra los docentes y no captan las órdenes del Meduca.

"Nos hemos reunido con la misma ministra y le hemos planteado esta situación, inclusive el tema de los contagios que han subido últimamente y eso es debido a que no se frenó con una normativa a aquellos estudiantes que llegaban a la escuela enfermos y teníamos que aceptarlos y eso es lo que ha desatado que en nuestras escuelas haya alto contagio", destacó.

"Nosotros hicimos la sugerencia a la ministra de mantener a estos estudiantes aislados al presentar cualquier síntoma, porque ahora tenemos que dudar hasta de las pequeñas gripes, esto ha aumentado bastante", recalca.

El dirigente magisterial le solicitó a la ministra que el FECE debe dejar de tener tanta burocracia, porque se atrasan las compras y los directores cuando hacen una solicitud se la tumban y tienen que hacer demasiado papeleo.

"Yo creo que hay que buscar mecanismos directos para que las escuelas manejen los dineros y puedan ser proactivos y lo más preciso en la compra de todo lo que se necesita en las escuelas para evitar eso que se está dando en los colegios", manifestó.

Sánchez admite que el Ministerio de Educación (Meduca) no va a construir escuelas de ya para allá, pero recuerda que tuvieron dos años para que viceministro de Infraestructura hiciera las evaluaciones correspondientes para que los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa tuvieran escuelas dignas.

Agrega que estos inconvenientes son problemas que se van a enfrentar durante todo el año, sumado a ello la gran cantidad de docentes que han salido positivos de covid-19, como estudiantes, lo que va a atrasar un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje.

"Sí se dieron lineamientos, pero nosotros sentimos que las bases de los lineamientos tenían que ir de una forma más científica, todos elaborados, porque el detalle no es que el estudiante o profesor se contagie sino es cómo el cuerpo lo va a resistir".

Denunció que los docentes que se contagian si se van para su casa tratan se dar las clases virtuales, no obstante en los planteles se le están colocando las ausencias, situación que a su juicio es necesario que se mejore.

"Recomendamos que el Minsa vaya a las escuelas a hacer hisopados para detectar si el estudiante o el docente tiene covid-19, porque uno que va contagiado se lo pasa a varios, antes se hacía un proceso de trazabilidad que ahora no se está haciendo", señala el dirigente.

Además cree que se debe inspeccionar que las escuelas están cumpliendo con el lineamiento, con las guías sanitarias, aunque reconoce que hay muchos planteles que no cuentan ni con lasd condiciones mínimas para seguir impartiendo clases.

