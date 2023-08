¿Cómo avanza la lucha contra la malaria en Panamá?

Investigadores de Senacyt presentaron esta semana los avances de sus trabajos en la búsqueda de una cura para la malaria, incluyendo el uso de las tecnologías disponibles aplicadas para controlar al parásito responsable de esta enfermedad.

La exposición de los avances se dio durante el Café Científico Nuevos Paradigmas en la Lucha contra la Malaria, en el que participaron los doctores Lorena Coronado, Ricardo Correa y Carmenza Spadafora.

El equipo ha encontrado que con haces de luces pueden atrapar a los parásitos para estudiarlos a profundidad; que la energía electromagnética los desestabiliza, y que las nanopartículas térmicas permiten alumbrar organelos dentro del parásito.

En la última década, el doctor Ricardo Correa ha estado investigado sobre las vesículas extracelulares en la malaria y, principalmente identificado los posibles mecanismos de comunicación intracelular, usos terapéuticos y de diagnóstico.

Por su parte la doctora Lorena Coronado, galardonada con el premio de L’Oreal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” en 2018, por su proyecto “Diseño y prueba de aplicadores in vitro para el uso de energía electromagnética contra el parásito de la malaria”, explicó que ha trabajado en el diseño y estandarización de un dispositivo no invasivo y que no requiere utilizar drogas, para el tratamiento de la malaria.

Coronado trabaja con la tecnología de pinzas ópticas, que le permiten estudiar los cambios biomecánicos en las membranas de las células infectadas con el parásito de la malaria el P. falciparum, y cómo estos cambios están relacionados con la invasión del parásito y al desarrollo de la enfermedad, lo cual podría usarse como una estrategia de cribado para diferentes antimaláricos. Estas pinzas ópticas son únicas en la región.

La doctora Carmenza Spadafora, quien fue nombrada por la empresa 3M como una de las “25 Mujeres de la Ciencia en América Latina”, mostró los avances de sus líneas de investigación, incluyendo el tratamiento de malaria con microondas, la bioprospección para búsqueda de antiparasitarios, las señales de comunicación y vesículas extracelulares de los parásitos de la malaria, receptores en el eritrocito humano de invasión del parásito P. falciparum y la aplicación de biosensores moleculares.

En Panamá, el departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), en el año 2021 indicó que se habían registrado 3,660 casos de malaria, delimitados de la siguiente manera: 1,629 casos en la comarca Guna Yala; 1,398 en Panamá Este; y 314 en la provincia de Darién.

Tan solo esta semana, el Minsa reportó un total de 32 casos nuevos de malaria durante la semana epidemiológica número 32 de este año.

Con estos casos, que se originaron en Guna Yala (27), Darién (4), y Panamá Metro (1) se elevan a 6,631 los contagios acumulados que han sido registrados en lo que va de este año.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!