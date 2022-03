Conato está interesado en conocer datos usados por la OIT para estudio sobre la Caja de Seguro Social

Para el mes de julio, la Caja de Seguro Social (CSS) espera contar con un informe preliminar por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el análisis que realiza acerca del programa de pensiones de la institución.

Versión impresa

El subdirector general de la CSS, Edwin Rodríguez, confirmó lo que dijo en su momento el director general, Enrique Lau Cortés de que el primer informe del estudio que realiza la OIT se divulgaría seis meses después de iniciado.

Se espera que con la presentación del informe, se reactive el Diálogo Nacional por la CSS, que lo requiere para seguir discutiendo las propuestas de las mesas temáticas de sostenibilidad del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, y la de inclusión de los trabajadores informales al sistema de seguridad social.

Sin embargo, para el dirigente sindical Eduardo Gil, quien es parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), es importante que antes se analice cuales fueron los insumos que la CSS le suministro a la OIT para realizar su estudio.

"Eso es fundamental, porque no tenemos claro que fue lo que concretamente se le está pidiendo a la OIT, porque no fue parte del proceso de conversaciones; no estamos claros en ese aspecto", indicó Gil.

De la Caja de Seguro Social informaron que la dirección de Innovación y Transformación ha trabajado las bases de datos, de acuerdo con los criterios solicitados por la OIT.

Conato solicitó desde el inicio del diálogo la intervención de la OIT, situación que no vino a ser considerada por las autoridades de la CSS y el Ministerio de Trabajo hasta cuando las conversaciones ya estaban avanzadas y sin la presencia del consejo sindical que se retiró el 15 de marzo.'



Fueron dos las comisiones que concluyeron su misión en el diálogo de la CSS: la de Administración y la que trató las Prestaciones Económicas, de Salud y Riesgos Profesionales.



Desde mediados de diciembre del año pasado, el diálogo entró en receso hasta esperar el informe de la OIT.



El organismo internacional realizó en 2003 un estudio sobre la situación del programa de pensiones, el cual fue utilizado para las reformas de 2005.



La parte neurálgica y más controversial del diálogo es la que se debe desarrollar luego que la OIT entregue su informe.

Gil anunció que insistirán en que los resultados que arroje el estudio del organismo internacional sean tratados en un diálogo tripartito en el que solo puedan tomar decisiones el gobierno, los empresarios y los trabajadores y no como está planteado ahora.

VEA TAMBIÉN: Autoridades dan seguimiento a víctimas de trata de personas en Chiriquí

La postura se la dieron a conocer a Elizabeth Tinoco Acevedo, nueva directora regional de la OIT para América Latina, en reunión que sostuvieron con ella, el pasado miércoles.

"Le planteamos que no es suficiente el estudio, toda vez que es necesario que se desarrolle dentro de un diálogo tripartito, en el que se analicen todos los indicadores y los factores que pueden incidir en el futuro de las pensiones del país", afirmó Gil.

Vertientes

El tema que, de seguro será el más conflictivo en la segunda parte del diálogo es definir el modelo de pensiones que necesita la CSS.

Hay dos corrientes definidas dentro del diálogo. Una es la que propone regresar al conocido sistema de reparto, mientras que otra impulsa dejar solamente las cuentas individuales.

VEA TAMBIÉN: Nace ternero en la Feria Internacional el día del Patrono San José de David

En el medio estaría dejar el actual subsistema mixto, cuyo componente de beneficio definido es el que enfrenta problemas de sostenibilidad al irse quedando sin cotizantes, luego de las últimas reformas aprobadas a finales de 2005.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!