¡Confusión! Autoridades confirman que el combustible a $3.25 estará disponible la tarde de este lunes

El acuerdo sobre el precio del combustible congelado en $3.25, firmado entre el Gobierno Nacional y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), entrará en vigencia a partir de la 3:00 p.m. de hoy.

Este lunes se llevará a cabo un Consejo de Gabinete extraordinario para revisar la medida y establecer los protocolos necesarios para su implementación, aclararon fuentes oficiales.

El Gobierno Nacional y los dirigentes de Anadepo lograron el acuerdo del precio del combustible a $.3.25 por galón y el levantamiento de los cierres a nivel nacional, la noche de ayer en Santiago de Veraguas.

Una vez se emita la Resolución del Consejo de Gabinete se fijará el precio en todas las estaciones de combustible, indicó Luis Oliva, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Oliva aclaró que se elimina el requisito de registro en la plataforma de la AIG, no obstante, quien haga beneficio del subsidio debe presentar la cédula en la estación de combustible. La identificación permitirá el registro del uso del beneficio, indicó.

Las petroleras han dado un plazo no mayor a una semana en las cuentas por cobrar para realizar las compras, explicó Oliva.

Delta, Puma, Texaco y Terpel son las petroleras que trabajan en conjunto con el Estado, no obstante, algunas de las estaciones de estas petroleras pertenecen a un particular que puede no aceptar vender a el precio fijado.

Actualmente, más del 70% de las estaciones están brindando el beneficio, que en total suman más de 545 estaciones a nivel nacional.

El acuerdo sobre el precio del combustible congelado en $3.25 firmado con Anadepo, se dio horas después que el Gobierno acordó con las comunidades campesinas y miembros de la comarca Ngöbe Buglé un precio de $3.30 por galón de combustible en todo el país.

Desde el pasado 15 de julio, la gasolina de 95 octanos cuesta $5.25 el galón; la de 91 octanos, $4.80 el galón y el diésel quedará en $4.75.

