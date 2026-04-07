Panamá
Copa recomienda a viajeros llegar tres horas antes al aeropuerto por cierre de puente
Actualizado 2026/04/07 11:35:17
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La compañía exhortó a los viajeros a llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen con al menos tres horas de anticipación a la salida de sus vuelos.
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La aerolínea Copa Airlines recomendó a los pasajeros que viajan desde Panamá tomar las medidas necesarias ante posibles afectaciones en las vías, tras el cierre del puente de Las Américas.
En ese sentido, la compañía exhortó a los viajeros a llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen con al menos tres horas de anticipación a la salida de sus vuelos.
Adicionalmente, instó a los usuarios a verificar el estado de su vuelo para obtener información actualizada sobre su itinerario.
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