CSS licita insumos por más de $30.8 millones para fortalecer atención a pacientes con heridas y pie diabético

La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso de licitación para la adquisición masiva de productos especializados destinados a las Clínicas de Heridas, Úlceras y Pie Diabético, con el objetivo de garantizar el abastecimiento oportuno de insumos médico-quirúrgicos para unos 30 mil pacientes en todo el país.

Durante la reunión de homologación del acto público participaron 23 empresas interesadas en el proceso, que cuenta con un precio de referencia superior a los 30.8 millones de dólares y contempla una vigencia contractual de 36 meses.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que esta contratación permitirá fortalecer la atención que brindan las 34 clínicas especializadas que opera la institución a nivel nacional, asegurando la continuidad del servicio y una distribución eficiente de los insumos en todas las unidades ejecutoras.

La iniciativa busca no solo mantener el suministro constante de productos, sino también garantizar su adecuado almacenamiento y logística, elementos clave para la atención de pacientes con heridas complejas y condiciones crónicas como el pie diabético.

Por su parte, la doctora Lía del Carmen Riley, coordinadora nacional del programa, señaló que el modelo de contratación permitirá optimizar costos y asegurar la disponibilidad permanente de insumos de alta calidad, independientemente de la ubicación geográfica de los pacientes.

El proceso de licitación se realizará de forma completamente electrónica a través del sistema Panamá Compra. Las autoridades exhortaron a los proponentes a presentar sus ofertas con suficiente anticipación antes de la hora de cierre, fijada para las 10:00 a.m. del próximo 5 de mayo, con el fin de evitar contratiempos técnicos.

Esta licitación forma parte de las estrategias institucionales orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y garantizar la atención continua de pacientes que requieren tratamientos especializados en todo el territorio nacional.