¿Cuál es el valor real del sello en los correos de Panamá?

Un sello de goma de interés marcofílico le recuerda al mundo que en Panamá desde hace 70 años existe una organización que hace un trabajo de concienciación, prevención e investigación de la tuberculosis.

Se trata de un sello conmemorativo de la Organización Panameña Antituberculosa (OPAT), que desde el Centro Integrado de Procesamiento Postal - Correos Panamá en Tocumen, le da la vuelta al mundo estampado en más de 200 mil piezas de correo y que actuará como medio publicitario para dar a conocer su existencia, motivar a otros países para que se hagan eco y despertar el interés de cooperación con esta causa.

¿Por qué importa este tipo de eventos al país?

Al igual que la OPAT, la memoria histórica de Panamá se ha preservado año tras año en pedacitos de papel impresos llamados sellos de correos, gracias a la filatelia, explica Vladimir Berrío Lemm, jefe de Servicio Filatélico de los Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá.

La filatelia es el coleccionismos de todo lo que los correos utilizan para hacer el envío de las correspondencia, paquetería, sellos postales, estampillas, hojas recordatorio, estampaciones de los sellos de goma, sellos marcofílico, telegramas, despachos, carné de sellos, entre otros.

Desde que surgieron los sellos postales en mayo de 1840 en Inglaterra, hubo personas que se interesaron en conservarlos y guardarlos para la posteridad, dando inicio a lo que hoy denominamos filatelia, explica Berrío Lemm, investigador de historia.

Los sellos postales no solo son atractivos, también muestran el patrimonio cultural de cada país, la historia viva de los pueblos, costumbre, tradiciones, folclor y acontecimientos.

Credibilidad. Muchas veces en la emisiones postales de los países encontramos actividades, acontecimientos, personajes, que no están en los libros de historias, en las enciclopedias, no aparecen en los billetes de banco o en monedas de circulación nacional, haciendo de una simple carta con sello de goma y una fecha, un recursos para la investigación histórica, aclarar conceptos, fechas y autenticar actividades que se han hecho en el pasado, indicó.

La filatelia panameña es bonita, amplia, fascinante y empezó antes de que Panamá fuera República. Las primeras emisiones postales del Istmo de Panamá aparecieron con el Estado Federal de Justo Arosemena hacia 1878 , y desde entonces, se comenzó a confeccionar estampillas en el periodo colombiano para ser utilizadas de forma exclusiva en el Istmo de Panamá. Se trata de la filatelia pre republicana, indica Berrío Lemm.

En 1903 cuando se da la Separación de Panamá de Colombia, el nuevo director de correos Ernesto T. Lefevre ordenó que en la imprenta oficiales y privadas se confeccionaran tipos que decían Panamá o República de Panamá que se estamparan con tintas gruesas sobre las estampillas del período departamental para ocultar la palabra Colombia, detalla el investigador.

La sobreimpresión o impresión de las mismas, representó uno de los primeros actos de soberanía de Panamá que se conoció fuera del país, al ver el nombre de Colombia tachado, sostiene el jefe de Servicio Filatélico de los Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá. La filatelia dio a conocer a Panamá ante el mundo como un nuevo país en una época donde no existía la radio, el teléfono o Internet, destaca.

Posteriormente, al Periodo Republicano se abarcaron monumentos, personajes, acontecimientos, reuniones internacionales, hechos nacionales hasta la Tajada de Sandía, conmemoración del bicentenario, el centenario de la Separación de Panamá de Colombia. Así mismo, como emisiones especiales de fauna y flora, que contienen aves, mamíferos, batracios, reptiles, orquídeas, plantas medicinales, entre otros. La temática de deporte en Panamá es muy amplia, así como la de las artes, destaca el experto.

“De esta manera nosotros preservamos la memoria histórica de Panamá y del mundo a través de pedacitos de papel impresos llamados sellos de correos”, indica.

Los sellos postales son emitidos únicamente con los correos nacionales de cada país, el precio que dice en el papel, es el valor monetario que el usuario paga. Las estampillas son el comprobante de pago del servicio de correo, la personas van por una encomienda, documento, paquete carta que se pesa y se le indica el costo, la persona paga y recibe un sello postal y la persona la pega.

Las estampillas se mandan a confeccionar en diferentes lugares, hay países grandes que tienen su propia casa de impresión de billetes de banco, ellos imprimen sus propios sellos postales.

En Panamá, que no cuenta con banca central, hace una requisición donde empresas panameñas que representan a casas de valores en el extranjero, participan y ofrecen su precio y se elige una a la que se le entrega el diseño para que impriman y traigan a Panamá el producto impreso, explica Berrío Lemm.

Ya en territorio nacional se realiza una ceremonia, se ordena la colocación en el mercado postal en todas las provincias. Panamá también cuenta con un museo que actualmente, está cerrado pero que tienen piezas de gran valor que próximamente los interesados podrán conocer con fichas identificativas.

Para la OPAT, los Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá preparó un sobre especial al que se le ha adherido un sello de correo o postal virgen, a lo que se le agrega un sello de cancelación de interés marcofílico, con lo que ese humilde sobre en apariencia, se convierte en una nueva joya de interés coleccinable filatélico.

