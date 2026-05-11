Cuerpo de Bomberos brinda informe de las emergencias que atendieron en los últimos días

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que durante los últimos días atendió unas 385 emergencias en distintos puntos del país, según detalló el capitán Yabeth Pérez. Entre los incidentes reportados destacan ataques de abejas, accidentes de tránsito e incendios de estructuras y vertederos.

De acuerdo con el informe presentado por la entidad, 174 de las emergencias que atendieron fueron por picaduras de abejas, siendo uno de los incidentes más atendidos.

Uno de los casos más graves se dio en El Puerto de Coquira, donde un ataque de abejas africanizadas dejó una víctima fatal. Las autoridades hacen un llamado a las personas que se dedican a la recolección de miel para que utilicen los equipos adecuados para esa labor.

La institución también atendió unos 32 accidentes de tránsito en diferentes vías del país. Aunque no hubo víctimas fatales, el capitán Pérez indicó que estos hechos se están incrementando en la vía Interamericana. Por lo que exhortó a los conductores a que respeten los límites de velocidad y eviten conducir bajo los efectos del alcohol.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos informó que durante los últimos días también atendió cuatro incendios de vehículos en diferentes sectores del país.

Por lo que el Cuerpo de Bomberos recomienda a los conductores revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a la carretera. La entidad también atendió 20 incendios de vertederos a nivel nacional. Al respecto, el capitán les pidió a las personas que eviten la quema controlada de basura.

Otro de los incidentes reportados fueron ocho incendios de estructuras en distintas partes del país. Uno de los casos más relevantes ocurrió en el sector 4 de Samaria, donde se incendió un cuarto en un edificio de tres plantas, utilizado para alquileres.

Según explicó el capitán Pérez, en este caso la explosión se produjo por un problema en el regulador de un cilindro de gas. El oficial recordó que estas piezas tienen una vida útil aproximada de entre dos y cuatro años.

Además, advirtió que si el regulador presenta acumulación de grasa, desgaste o desperfectos visibles, lo más recomendable es reemplazarlo de inmediato para evitar incendios o explosiones dentro de las viviendas.

