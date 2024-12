De libras a kilogramos, una transición necesaria para el comercio local

Pese a que el país hace 150 años tomó la decisión de adoptar el Sistema Internacional (SI) de unidades de medidas como lenguaje para la comercialización de productos y servicios, los panameños aún no logran una transición efectiva hacia el mismo, ya que siguen utilizando el sistema inglés, pero ¿a qué se debe esta resistencia?

Según Javier Arias, director del Centro Nacional de Metrología de Panamá (CENAMEP AIP), los factores, por los cuales, los nacionales aún no logran una transición completa hacia el nuevo sistema son: culturales, educativos, laborales y promocionales.

Arias afirmó que la relación política y comercial con Estados Unidos provoca que la mayoría de productos importados sean provenientes de este país, cuyo sistema es el inglés, por ende, ha sido adoptado por la población.

Consideró que esta misma relación cultural hace que muchas escuelas, universidades y empresas impartan clases o comercialicen productos y servicios en el sistema inglés dificultando la adaptabilidad al nuevo.

"A este punto se le suma el temor al cambio, que es un aspecto natural en el ser humano", aseveró.

Otro elemento, es la falta de promoción de las autoridades, porque no ejecutan normativas que garanticen el uso obligatorio del SI como establece la ley No. 52 del año 2007.

Situación que no solo hará que el cambio sea más lento, sino que también generará mayores costos para el país, pues de acuerdo al experto, aunque muchos no lo vean la utilización de ambos métodos podría tener repercusiones lamentables como el hundimiento de buques portacontenedores por pesos mal contados, aeronaves estrelladas por errores en las tablas de combustible o mantenimiento, clientes insatisfechos en los países de destinos por malas mediciones en las cantidades (peso), magnitudes (volumen, talla, cantidad de materia, entre otras) o calidad de los productos que se comercializan.'



