Defensoría del Pueblo hace llamado urgente para enfrentar la violencia de género en Panamá

La Defensoría del Pueblo de Panamá hizo este viernes un "llamado urgente" a la sociedad y a las autoridades para fortalecer las medidas de prevención y de respuesta ante la violencia de género, al denunciar el primer feminicidio del año, el de una madre de 24 años que fue asesinada junto a su hijo de 9 años.



El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, un ente adscrito a la Defensoría del Pueblo, expresó en un comunicado su "más enérgico repudio y profunda preocupación ante el primer caso de femicidio del 2025, registrado este viernes en la provincia de Colón (Caribe), hecho en el que también pierde la vida el hijo de la víctima, de 9 años, a manos de la supuesta pareja sentimental de la mujer".



"Este doble crimen debe ser un llamado urgente a la acción inmediata y contundente por parte de toda la sociedad y, especialmente, de las autoridades competentes a fortalecer y priorizar las medidas de prevención, protección y respuesta ante la violencia de género", dijo el Observatorio.



El organismo recordó a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género que "existen instancias dispuestas a brindarles apoyo, como la Defensoría del Pueblo".



El pasado 16 de diciembre, el Observatorio exigió "acciones concretas e inmediatas" ante el "alarmante" aumento de los feminicidios en 2024, cuando entre enero y noviembre se registraron 19 casos, 4 más que los 15 de todo el 2023.



Entre estas víctimas de 2024, dijo entonces el organismo humanitario, "destaca con dolor e indignación el caso de una niña de tan solo 2 años, quien también fue asesinada. Este trágico hecho es un recordatorio estremecedor de la violencia extrema que afecta no solo a las mujeres, sino también a las niñas" en Panamá.



El incremento de los casos de feminicidio este 2024 "no solo refleja una violencia creciente, sino también una brecha significativa en la protección y justicia para las víctimas. Es inaceptable que las mujeres y niñas sigan perdiendo la vida debido a un sistema que no responde con la urgencia que esta crisis requiere", resalta la institución panameña.



Además de los 19 feminicidios registrados entre enero y noviembre, el Ministerio Público también contabilizó en el mismo período 7 casos de tentativa de feminicidio y la muerte violenta de 25 mujeres.



Expertas y activistas panameñas han denunciado la "naturalización" de la violencia hacia la mujer en Panamá y han señalado que, si bien las cifras de feminicidios son bajas en comparación con otros países del área, los casos reflejan cada vez más saña.