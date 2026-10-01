Déficit de personal limita la capacidad operativa de los bomberos en el país

La falta de personal operativo en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá representa un obstáculo en la atención de emergencias a nivel nacional que, hasta el 28 de septiembre, totalizan en 26,771, un incremento del 20.6% en comparación con el año pasado.

La entidad, según datos suministrados por Víctor Álvarez, director general, cuenta actualmente con 1,800 unidades y 3,000 voluntarios destinados a 85 estaciones.

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Una cantidad limitada, tomando en cuenta que el equipo de apoyo no está disponible de manera permanente para asistir a la institución, pese a que la norma establece que los empleadores deben otorgar permiso para desempeñar esta labor.

Explicó que, para dar respuesta efectiva a las contingencias que se registran diariamente en el país, necesitan entre 600 y 800 nuevos bomberos como mínimo, tomando en cuenta que anualmente se jubilan alrededor de 40 funcionarios, para superar los 2,000 efectivos.

Sin embargo, reconoció que estas contrataciones no serán posibles debido al recorte presupuestario que sufrieron para la vigencia fiscal 2027.

Los bomberos solicitaron para el próximo año $114,598,563, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $77,933,612, una reducción del 31.9%, lo que equivale a $36,664,951.

El mayor ajuste recayó sobre el rubro de inversión, en donde de más de 30 millones de dólares, que fue la cantidad pedida, solo le asignaron $8,101,936, cifra que, de acuerdo con Álvarez, no solo afectará el ingreso de nuevos funcionarios, sino también la compra de vehículos y los trabajos de rehabilitación en las estaciones, limitando su capacidad operativa.



Los bomberos solicitaron para el próximo año $114,598,563, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $77,933,612, una reducción del 31.9%, lo que equivale a $36,664,951.



Para dar respuesta efectiva a las contingencias que se registran diariamente en el país, la entidad necesita entre 600 y 800 nuevos bomberos como mínimo, tomando en cuenta que anualmente se jubilan alrededor de 40 funcionarios, para superar los 2,000 efectivos.



Con el presupuesto asignado, la institución solo podrá adquirir 5 vehículos PUMPER, 1 lancha para combate de incendios y 1 lancha para emergencias prehospitalarias.

No obstante, evalúa junto al Ejecutivo, el Patronato y el MEF un mecanismo que permita incorporar 100 nuevos trabajadores por año.

Mencionó que la adquisición de equipos también se ha convertido en una barrera para la entidad, debido al tiempo que conlleva el proceso de contratación y a las acciones de reclamo de los oferentes que, en algunos casos, se extienden hasta por años, obligándolos a optar por procedimientos directos que, aunque no son bien vistos por la ciudadanía, son necesarios para salvaguardar su seguridad.

El coronel lamentó que se cuestione la transparencia del Cuerpo de Bomberos, cuando los equipos adquiridos bajo esta modalidad han impedido desgracias mayores en los siniestros registrados debajo del Puente de las Américas y en una fábrica de colchones cercana a la estación de Villa Zaita.

"Comprar un vehículo de incendios en Panamá es casi una odisea (...) es complicadísimo", subrayó.

El funcionario, en ese sentido, pidió a las autoridades avanzar en las reformas a la ley de contratación pública para que los tiempos de reclamo sean más cortos y se impongan fianzas a quienes presenten recursos de apelación con la intención de dilatar el proceso en detrimento del bienestar y seguridad de los panameños.