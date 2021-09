Diputados cuestionan que estatura y tatuajes sean limitantes para ingresar a la Policía Nacional

Diputados lamentan que con el alto índice de criminalidad que existe en las calles, la Policía Nacional rechace a jóvenes que quieren aportar al país, por no tener la estatura para ingresar a la academia, o por estar tatuados.

La diputada Cenobia Vargas, ex coordinadora del programa Encontrando el Camino Correcto, señaló que muchos de los jóvenes que fueron formados en esta academia no están siendo aceptados por no tener la estatura que establece el reglamento.

"Con altos índice de criminalidad, y ustedes rechazando a población que quizás no son altos de estaturas, pero con grandes corazones y deseo de aportarle al país en materia de seguridad", cuestionó la diputada Vargas.

Al respecto, el director de la Policía Nacional, John Omar Dornheim Castillo, aclaró que el tamaño de una unidad es importante debido a las funciones que desempeña en las calles. 'Una persona con un tamaño muy bajo, puede representar un riesgo para él y para sus compañeros", agregó.

No obstante, Dornheim Castillo informó que se han hecho ajustes para captar a ese grupo de jóvenes que desean ingresar a la institución flexibilizando para los varones de 1.68 a 1.65, mientras que la estatura requerida para las damas pasa de 1.60 a 1.58.

Sobre este mismo tema, el diputado de la bancada independiente, Edison Broce, cuestionó al ministro de Seguridad sobre la restricción para el ingreso a la Policía Nacional de personas tatuadas.

Broce recomendó al titular de Seguridad reconsiderar ese tipo de requerimientos, debido a que la juventud de hoy no es la misma que la de hace algunos años.

El ministro de Seguridad dejó claro al diputado que las personas tatuadas no están dentro del perfil para el ingreso a los cursos de formación en las academias de los estamentos de seguridad.

Pino afirmó que esto también es parte del respeto hacia la sociedad, porque la imagen de una unidad es la imagen de la institución en general, dejando clara su posición de respaldo a dicho requerimiento como 'indispensable' para el ingreso a los estamentos de seguridad.

"No podemos imitar o compararnos con otras culturas, el reglamento ya está establecido y los muchachos se adaptan y cumplen con este régimen", insistió Pino.

Muchos muchachos optan por quitaese gradualmente los tatuajes, y ellos son acogidos con voluntad en los cursos de formación, aclaró.

Broce también cuestionó la condición física de algunas unidades de la Policía Nacional. "Veo a veces videos o en las calles, personas que deben estar en forma para defendernos, y yo no creo que puedan dar un pique de aquí a la esquina", señaló Broce.

Ante este cuestionamiento, el ministro Pino señaló que desde el año 2020 se implementó el primer reglamento de ascenso, normado para cada estamento de seguridad, y entre los requisitos para ascender está la prueba física y médica de las unidades.

En tanto, el director de la Policía Nacional, John Omar Dornheim Castillo, también lamentó que no todas las personas tengan la ventaja de contar con una contextura atléticas.

Agregó que dentro de su institución existen muchas unidades que han desarrollado enfermedades, entre ellas tiroides, que les hacen ganar peso. 'Muchos de ellos se sienten hasta marginados", señaló el director de la Policía Nacional, asegurando que existen planes para mejorar la salud de sus compañeros.

"La capacidad de trabajar de un hombre tampoco se puede medir por la masa corporal, hay que ver su capacidad metal para enfrentar los retos que encontramos en nuestra institución", concluyó Dornheim Castillo.

