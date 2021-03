Docentes insisten en la virtualidad de los tres primeros trimestres

El dirigente magisterial, Humberto Montero, afirmó que la posición del sector docente sigue siendo que las clases se dicten de forma virtual durante los tres primeros trimestres de este año.

Montero reaccionó a la posibilidad de que el Ministerio de Educación ordene el retorno gradual y las clases semipresenciales en algunos centros escolares del país.

Según el dirigente, desde el 30 de noviembre pasado le manifestaron a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que esta es la posición, no solo de los gremios magisteriales, sino también de las confederaciones y asociaciones de padres de familia del país.

"Mientras no existan condiciones de salubridad, no se puede regresar a las clases presenciales", enfatizó el dirigente en NexTv noticias.

Además, insistió en la necesidad de que toda la comunidad educativa sea vacunada contra el covid-19, antes de pensar en regresar a los salones de clases.

El miércoles pasado, el Consejo de Ministros de Educación de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana se comprometió a iniciar "el retorno gradual, controlado y seguro a la presencialidad, mediante la apertura de las escuelas en los distintos niveles y modalidades en los países que aún no lo han hecho".

En este encuentro participó Panamá, a través de la viceministra Académica de Educación, Zonia Gallardo de Smith.'

168

millones de niños en el mundo se han visto afectados. 60%

de estos niños vive en América Latina y el Caribe. 14

países mantuvieron las escuelas cerradas por más tiempo.

Los países participantes se comprometieron además a garantizar el máximo esfuerzo institucional para que la reapertura sea inclusiva y equitativa para todos los estudiantes con prioridad en los más vulnerables.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró en un informe que Panamá figura entre los países que más clases perdieron durante el año lectivo 2020, por efecto de la pandemia de covid-19.

El dirigente magisterial Montero también cuestionó el hecho de que voceros del sector privado y el Gobierno aboguen por el regreso a las clases semipresenciales, sin que antes se hayan limpiado y acondicionado los planteles educativos a nivel nacional.

Aseguró que una importante cantidad de colegios y escuelas están "enfermos", incluso antes de que iniciara la pandemia de coronavirus.

Precisó que de los 3,107 planteles existentes en el país, 1,425 no tienen internet y otras 1,300 no cuentan con energía eléctrica ni agua potable.

Agregó que en 300 de estas escuelas no se concluyeron los trabajos de reparación, porque no recibieron el aval del Ministerio de Salud (Minsa) para ello.

Montero señaló que los docentes no se oponen a dictar clases presenciales, porque está comprobado que nada reemplaza la presencia de los docentes, pero que no pueden tampoco arriesgar su salud, si no existen las condiciones apropiadas.

El dirigente está de acuerdo en que posteriormente empiecen a dictarse clases semipresenciales para los grados mayores.