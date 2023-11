Docentes vs. Meduca: ¿Qué dice la historia sobre sus luchas?

Los docentes integran uno de los gremios más combativos de Panamá a lo largo de los diferentes lapsos de la historia.

La advertencia de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, con respecto a la aplicación de medidas administrativas como la retención o suspensión de salarios a los educadores que se niegan a volver a las aulas, ha generado diferentes opiniones.

La educadora y escritora Ileana Gólcher recordó que solo un ministro logró medidas drásticas relacionadas con los salarios, aunque luego tuvo que dar marcha atrás.

"Para la ministra que desconoce la historia, el único ministro de Educación que logró descuento al salario de los educadores fue Marcos Alarcón. Sin embargo, luego de sus declaraciones por ley tuvo que regresarles íntegros sus salarios", reseñó.

De hecho, días atrás el dirigente Armando Espinosa adelantó que interpondrían demandas si Meduca llega a tocar un centavo de los docentes o se mete con sus trabajos, mientras sigan en las calles alzando su voz contra el contrato minero.

Otros gobiernos tampoco han podido contra la garra magisterial. La historia indica que con paros y huelgas los docentes han concretado sus objetivos.

Por ejemplo, en junio de 1997, los educadores iniciaron un paro de labores progresivo, en contra de un proyecto de ley de reforma educativa.

Mientras que el gobierno del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares veía mil bondades en el documento, para los docentes este era el "talón de Aquiles", ya que eliminaba la Junta de Personal y se establecía un nuevo método para computar las vacaciones, reduciendo así los ingresos de los maestros y profesores en ese concepto.

Con Pablo Thalassinos como ministro de Educación, el Gobierno anunció que no restituiría a 112 docentes despedidos por abandono de sus puestos de trabajo.

La situación llegó a ser tan tensa, que tras dos semanas sin clases y con acciones de protesta, finalmente el Gobierno aceptó restituir a los docentes y conformó una comisión para discutir el polémico proyecto.

En mayo de 2005, con Martín Torrijos al mando, los docentes declararon una huelga general indefinida junto a otros sectores, en reclamo de la suspensión a la reforma de la CSS, y por ende, a la derogación de la Ley 17, que aumentaba la edad de jubilación. Dicha ley se derogó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En 2006, los maestros, que solicitaban un aumento salarial, volvieron mostrar su pulso a pesar de que el entonces ministro Miguel Ángel Cañizales dijo "si bien, históricamente los docentes han ganado con paros y huelgas todas sus luchas, esa vez no, porque no firmaron el acuerdo". El aumento llegó un par de años después.

El abogado Neftalí Jaén va más allá y recalca que ni Omar Torrijos, en pleno apogeo de su mandato en 1979, pudo arrodillar al movimiento de los educadores y ellos se impusieron contra la propuesta de la Reforma Educativa.

"Ahora ni Maruja, y menos Nito, lograrán arrodillarlos", comentó a través de la red social X.

Desconocen argumento legal

La Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales informó que desconocen el argumento legal que usará Meduca para suspender los salarios.

Agregan que puede ser por destitución, pero eso no ha pasado. Mientras las ausencias injustificadas, que aparecen primero en el modelo C, se entregan los primeros 5 días hábiles del siguiente mes y aún esa fecha no ha llegado.

También destacan que podrían apelar a abandono de puesto, pero la misma debe incluir una resolución que ningún jefe inmediato ha hecho porque están amparados bajo un artículo constitucional que permite participación en huelgas.

"Vemos las amenazas como acciones ilegales e intimidatorias ante los educadores del país", detalla la asociación.

Sin embargo, este miércoles la viceministra de Educación, Rosa Argüelles, dijo que la huelga de docentes puede considerarse como un abandono técnico de cargo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!