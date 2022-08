Los dueños de pequeñas farmacias mantendrán sus locales cerrados, en rechazo al Decreto N°17 que establece un 30% de descuento en 170 medicamentos.

Se trata de 450 farmacias que desde el lunes cerraron al considerar que la medida afecta la rentabilidad de los negocios.

El presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa), Orlando Pérez, indicó que dicho decreto no les permite recuperar la inversión, tampoco pueden obtener recursos para los gastos operativos de las farmacias.

El gremio solicita que se modifique o se derogue el decreto para buscar alternativas y así evitar que las pequeñas y medianas empresas desaparezcan.

Pérez estima que con el decreto se verían afectadas unas 5,000 plazas de empleo de forma directa, sin incluir las indirectas como el técnico del aire, electricista, plomero, contador, abogado, entre otros.

De acuerdo con el presidente de Unprofa, los dueños de pequeñas farmacias no pueden abrir sus negocios porque estarían perdiendo, por ello están dispuestos a permanecer cerrados hasta que el Ejecutivo se pronuncie.



“Ya las farmacias no podemos aguantar otro descuento más porque tenemos el 20% de descuento de los jubilados hace más de 30 años y no lo está cubriendo el Estado en ningún subsidio, ni en ningún crédito fiscal”, destacó Pérez.

El gremio propuso al Ejecutivo que el laboratorio fabricante sea quien cubra el 30% de descuento, sin embargo no lo han aceptado.

Por su parte, el vicepresidente José Gabriel Carrizo indicó que los dueños de pequeñas farmacias están invitados a participar mañana en una reunión plenaria para para buscar alternativas.

