Edad de jubilación debe aumentar en algún momento, advierte subdirector de la CSS

El subdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Francisco Bustamante, considera que algunas medidas paramétricas son necesarias para rescatar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

En este sentido, Bustamante opina que en algún momento se debe subir la edad de jubilación.

"Algunas medidas paramétricas son necesarias y otras no. Ejemplo, la edad de jubilación. Tengo 72 años y aunque no trabajo con la intensidad de los 40, no me veo en una hamaca rascándome la barriga. Tenemos que aumentar, en algún momento, la edad de jubilación. No veo el trabajo como una obligación, sino como una oportunidad de realizarse como persona. Hemos satanizado el trabajo", dijo el funcionario en Radar.

Por otro lado, Bustamante descartó otro tipo de medidas como aumentar la cuota obrero patronal. Explicó que, actualmente, esta es del 22%, de la cual un 13.5% va al fondo de pensión y 8.5% al de salud.

Añadió que si se toma una medida como esta, que no se está contemplando, la evasión y la informalidad aumentarían.

Bustamante, en tanto, recordó que desde el 2005 el programa de IVM se divide en dos partes: los mayores de 35 años se quedan en el programa de beneficio definido y los menores de 35 pasan al de capitalización mixta.

El subdirector recalcó que el programa de beneficio definido tiene menos cotizantes y más beneficiarios, debido a que no entra gente nueva. Esta situación provocaría que el programa necesite ingresos adicionales y el debate se centraría en dónde se obtendrán esos fondos.

Bustamante explicó que las administraciones anteriores "tomaban el programa de capitalización, que tiene muchos recursos, y el de beneficio definido, que tiene menos cotizantes, y lo sumaban".

"La ley dice que cada programa se administra de forma individual, pero se manejaba como una caja común. Si haces eso creas un problema de deuda actuarial terrible. Al hacerlo por programa queda evidenciada la situación frágil del de beneficio definido", puntualizó.

Bustamante precisó que, si se manejan ambos programas como una caja común, hay recursos para 20 años, pero sí se hace de forma correcta, como lo indica la ley, las reservas serían de unos tres años.

"Tenemos que tomar las medidas para flotar el programa y buscar las fuentes de ingreso", expuso.

