Eduardo Ortega-Barría: 'El no vacunado es el huésped favorito del virus'

El doctor Eduardo Ortega-Barría, secretario de Senacyt, recalcó este viernes que los no vacunados son los huéspedes favoritos del coronavirus. Los señalamientos del galeno se dan tras los cuestionamientos habituales de quienes indican que los vacunados también pueden infectarse de covid-19.

Versión impresa

En este sentido, Ortega explicó que hay evidencia que demuestra que la inoculación disminuye la frecuencia de infección y la carga viral.

"Sabemos que las personas no vacunadas se infectan más frecuentemente, se enferman más severamente porque tienen mayor carga viral. En el escenario de cualquier institución, si hay un 90% de personas vacunas y hay un 10% no vacunadas, sabemos que ese no vacunado es el huésped preferido del virus", dijo Ortega.

El experto agregó que los derechos individuales terminan donde se afectan los de la comunidad.

"Somos los expertos y especialistas, la ley nos ampara en términos de la situación pandémica que vivimos y como especialistas tenemos que hacer las recomendaciones, les guste o no a las personas porque tenemos que proteger a la población", expuso el médico.

Ante el aumento de casos de los últimos días, Ortega advirtió que Panamá todavía no ha alcanzado el pico máximo.

"Va a empeorar, aún no hemos llegado al pico. Vamos a tener entre 7000 u 8000 casos diarios y un número importante de personas inhabilitadas por aislamiento o cuarentena", añadió.

Ortega también dijo que hay información de que en el país los viajeros han introducido pruebas caseras para la detección del coronavirus, además del aumento de compras de estas por Internet.

VEA TAMBIÉN: Dra. Vacuna: 'Si tienen dudas consulten con su médico y no con Dr. Google o influencers'

"Es algo que no podemos controlar, y si lo están haciendo espero que escojan una prueba adecuada, con alta sensibilidad. No lo recomiendo porque lo ideal es que sea una que el Gorgas haya validado", expuso.

No obstante, el galeno se mostró a favor de facilitar el acceso más amplio a pruebas de alta calidad, con el compromiso de que se reporte el resultado de ese test.

Otra razón para vacunarte, disminución de las secuelas. No lo dudes, vacúnate contra COVID-19! https://t.co/tYkucdnySa— Eduardo Ortega-Barria (@EOrtegaBarria) January 7, 2022

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!