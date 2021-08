Educación en casa: ¿Qué alternativas brindará a los estudiantes y padres de familia?

La educación panameña podrá contar pronto con una nueva modalidad, en la que la distancia de las aulas ya no sería un impedimento para los estudiantes. Se trata de las clases en casa.

Esta semana, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley N°558, el cual regula sus diferentes aspectos.

El proyecto contempla que será el Ministerio de Educación (Meduca) el encargado de establecer un modelo de control y seguimiento en cada centro educativo oficial o particular, que cuente con este formato semipresencial o virtual, por lo que no será requisito tener acceso a internet o una plataforma digital. La iniciativa hace énfasis en el manejo de la información educativa a través de un portafolio.

La diputada Corina Cano, su proponente, conversó con Panamá América acerca de los puntos que incluye el proyecto.

¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley?

Cuando presentamos el proyecto de ley, el año pasado, vimos que en medio de la pandemia había muchos niños y jóvenes que querían seguir estudiando, y por falta de computadora o conectividad, no tenían esa opción regulada por ley. De hecho antes de la pandemia para poder que un joven tuviera educación primaria y secundaria solo podía obtenerla exclusivamente de forma presencial, no había otras opciones. Pero, ¿qué hacemos en los casos donde no hay energía eléctrica o conectividad? Ahí es donde entra la idea de crear una fórmula que se da en otros países, que es el estudiar en casa.

¿Cómo impactará esta ley en las familias?

Está el tema de que se elimina la deserción escolar. Hay niños que no pueden ir a las escuelas por cuestiones económicas, de pagar uniforme, transporte, alimentación. Hay otros niños que viven en zonas de difícil acceso. Lo que busca este proyecto es ayudar en la economía de la familia, porque el niño puede hacer el estudio en casa, pero certificado por una escuela. La ley parte diciendo que no es obligatoria, sino una opción que podrán ofrecer escuelas oficiales y particulares.

¿Cómo funciona la educación en casa y qué ventajas tendrá?

La ventaja de esto es que lo podrás hacer por un portafolio, que es el material que se le entrega al joven o niño para que pueda hacer sus estudios en casa. Eso significa que el docente podrá utilizar los mismos materiales que emplea en las clases presenciales. Esto será beneficioso para niños con dificultades de movilidad, algún tipo de discapacidad y también funcionaría mucho para atletas o deportistas. La ventaja del estudio en casa es que no establece horarios y va al ritmo del niño. Si una materia se le hace difícil, podrá repetirla las veces que sea necesaria.

¿Qué requisitos deben cumplir los que quieran optar por esta modalidad?

La ley no establece requisitos específicos, salvo completar la oferta académica que ofrece la parte de estudiar en casa y contar con el portafolio, el cual será monitoreado por el Ministerio de Educación.

¿Habrá edades específicas para acceder a esta modalidad?

No está limitado, las escuelas definirán si lo harán a partir de determinadas edades. Eso se plasmará en el reglamento que establecerá el Meduca.

En las plataformas digitales las personas cuestionan que la ley podría desmejorar la calidad de la educación panameña. ¿Qué responde usted ante esas posturas?

No desmejorará la calidad educativa. Por supuesto que se requiere un monitoreo, supervisión y seguimiento de parte del Meduca, que ha estado comprometido con el proyecto. La experiencia que hay de los países que usan el estudio en casa ha demostrado que es positivo, no solo por el fortalecimiento de las relaciones familiares, sino que además el joven se siente atendido por sus padres.

¿Cómo se manejarán las calificaciones?

Eso entra en la reglamentación, aún no se ha establecido, pero se establecerán supongo que de forma quincenal, mensual o anual. Meduca establecerá cuáles son los parámetros que se tomarán en cuenta en la reglamentación.

¿Cuál es el rol del padre?

Tiene que ser para padres comprometidos, porque el padre tendrá un entrenamiento de la metodología que tiene que emplear en casa. Pero si no hay coordinación, no va a funcionar. No es para todas las familias, aunque todas las familias pueden participar porque no hay exclusión.

Si el alumno decide regresar años después a la educación regular, ¿no enfrentará ningún inconveniente?

No tendrá problemas porque ya estará regulada y no tendrá ninguna dificultad.

¿Qué nuevas alternativas ofrece para impulsar la educación?

Creo que es un aspecto positivo, hay que explorar las opciones. Hay personas que podrán movilizarse por todo el país. Sientan la seguridad de que es una oportunidad que podrán tener muchas personas, no solo las que viven en la ciudad, sino que también los jóvenes que viven en áreas de difícil acceso donde no hay colegios que tengan el bachillerato o el currículum que el muchacho quiera estudiar. Esto abrirá las oportunidades para que el muchacho no tenga límites y pueda tener acceso a la educación que quiere. También hay niños que reciben largos tratamientos en el hospital y con esta opción no interrumpirán su educación.

