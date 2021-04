Educadores catalogan de irresponsables al Minsa y el Meduca por clases semipresenciales

Docentes de la Asociacion de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), protestan en los alrededores de la Asamblea Nacional, ya que consideran que tanto el Ministerio de Salud (Minsa), como el Ministerio de Educación (Meduca), están atentando contra la vida de la comunidad educativa con el retorno de las clases semipresenciales.

Versión impresa

El secretario general de la Asoprof, Fernando Ábrego expresó: "Nosotros no nos oponemos al retorno a las clases semipresenciales, pero ese retorno debe ser seguro para los estudiantes, para los profesores y para los administrativos, para toda la comunidad educativa, por que lo que no puede ser es que el Estado panameño abandone una de sus funciones fundamentales, que es preservar la vida de sus ciudadanos y en el Decreto Ejecutivo 345 al decir que la semipresencialidad es voluntaria es para salvar la responsabilidad en caso tal de un rebrote o de casos de contagio y de que se pueda poner en peligro la vida de alguno de los estudiantes¨.

Ábrego catalogo como una irresponsabilidad por parte del Minsa, del Meduca y del presidente de la República entrar a clases semipresenciales sino se ha garantizado todas las medidas de bioseguridad contra la covid-19.

"O quieren la semipresencialidad segura o no segura", dijo el educador, "porque si es voluntario simple y sencillamente eso significa que los colegios no los van a arreglar, que no va haber insumos para mantener los espacios limpios", puntualizó el docente.

En este momento es necesario que se le dé continuidad al tema del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece), porque de allí se debe destinar dinero para comprar los insumos de limpieza para los colegios, además del recurso humano que se debe contratar, dijo el educador.

El docente dijo que cuando todas estas condiciones realmente se den entonces se puede hablar de un retorno seguro a las clases.

El Decreto Ejecutivo 435 del 13 de abril de 2021 modifica el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°25 del 14 de enero de 2021 que establece el calendario escolar 2021 en centros educativos oficiales y particulares y comenzará a regir a partir del lunes 31 de mayo de 2021.

De acuerdo con el Decreto, la implementación de las clases semipresenciales en los centros educativos oficiales y particulares de Panamá será de manera gradual, progresiva, flexible y segura de acuerdo con los aspectos de bioseguridad de cada centro y tomando en cuenta los lineamientos del año lectivo 2021.

VEA TAMBIÉN: Ocelote se recupera tras ser atropellado en el puente sobre el río Majagua en David

Entre una de las condiciones que deben cumplir los centros educativos que empiecen las clases semipresenciales, está el haber conformado el Comité Escolar covid-19, como establece la guía para el establecimiento de las medidas de bioseguridad para la reducción del riesgo de contagio de covid-19.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!