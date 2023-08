Emprendimiento, una opción ante la migración en las comarcas

El 62 % de la población originaria empadronada en el Censo de Población y Vivienda 2023 está fuera de las comarcas, recalcó el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Samuel Moreno.

De acuerdo con Moreno, la migración hacia otros puntos del país ha continuado. En el 2010 la población que se autorreconocía indígena fuera de las comarcas era del 53.2% y para este año es de 62.7%.

"Cuando se hace el análisis de la migración interna hay que ver por qué se migra. Tal vez no hay servicios públicos, educación, salud. No hay oportunidades de trabajo. ¿Entonces qué va a hacer usted? Usted no se va a quedar", comentó Moreno.

Actualmente unas 698,114 personas se autorreconocen como originarios en el país. El porcentaje pasó de 12.3 % en 2010 (417,559), al 17.2 % en 2023.

Con respecto a la migración, el dirigente indígena Ricardo Miranda recuerda que este no es un tema nuevo en las comarcas. A su juicio, el hecho de que se considere a los originarios como mano de obra barata influye en que sean muy cotizados y por ello se pueden encontrar en diferentes puntos del país.

Agrega que dentro de la comarca tampoco existe un grupo fuerte de emprendedores que puedan generar fuentes de empleo.

"La vía para evitar esto es el emprendimiento. Tenemos que emprender y crear nosotros mismos nuestra economía y plazas de empleo. Sí existe esa posibilidad, pero tenemos que atrevernos", dijo Miranda a Panamá América.

El dirigente ngäbe, además, recalca que sí hay vacantes en las comarcas a través de los proyectos que se implementan, no obstante, estas empresas no los toman en cuenta, por lo que hace un llamado a brindar oportunidades.

"Las autoridades tradicionales, el pueblo y el gobierno tienen que crear las condiciones para generar fuentes de empleo y lograr el desarrollo que la población necesita. Muchos de nuestros hermanos que migran han muerto en accidentes o asesinatos, porque muchos de ellos son agentes de seguridad", expuso el líder indígena.

Por otra parte, Miranda advierte que no debe olvidarse el impacto que tiene la migración interna en las tradiciones y cultura.

Miranda sostiene que principalmente los jóvenes prefieren la cultura occidental, poniendo en segundo plano su propia identidad.

"Debido a la discriminación prefieren hablar en español y usar otro estilo al momento de vestir", puntualizó.

De igual forma mencionó que cuando los jóvenes regresan a las comarcas llevan consigo algunas prácticas negativas, como el consumo de drogas.

Por otra parte Gumercindo Lorenzo, jefe de Demografía del INEC, precisó que avanzan en el análisis de la migración interna en el país, la cual próximamente estará disponible por provincias, distritos y corregimientos.

Lorenzo manifestó que la inclusión de la pregunta sobre la residencia en los últimos 5 años permitirá calcular las tasas netas de migración.

"La migración rural-urbana sigue siendo importante, pero la que se da entre ciudades también lo es. Por primera vez haremos ese análisis con apoyo nacional e internacional", subrayó Lorenzo.

