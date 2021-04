Enfermeras decretan paro de labores para este miércoles

Un paro de labores de 24 horas realizarán las enfermeras, desde las 7:00 a.m. de este miércoles, 28 de abril de 2021, hasta tanto las autoridades de salud no dejen plasmado en un documento los acuerdos pactados y no se de la seguridad de cumplir con la hoja de ruta que se acordó en diciembre pasado.

Versión impresa

"Va desde los pagos adeudados, la contratación de personal permanente y la dotación de insumos para el trabajo adecuado en cada unidad de salud", señala un comunicado de la Asociación Nacional de Enfermeras (Anep), luego de una Asamblea General en la que participaron más de 250 profesionales de la enfermería de los diferentes capítulos a nivel nacional y que se desarrolló en forma virtual.

Según la presidenta de la Anep, Ana Reyes de Serrano, ellas dieron un voto de confianza al gobierno y todo quedó en promesas, ya que no se ha cumplido ni la mitad de la hoja de ruta a la que se había comprometido el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Aclararon que, como ocurre en toda paralización de labores que realiza personal de salud, las áreas sensitivas y las salas de urgencia no se verán afectadas por la huelga que, por el momento, es de 24 horas.

Se informó que este miércoles, a las 3:00 p.m., se realizará otra reunión entre enfermeros y autoridades de salud, para tratar de llegar a una solución que acabe con esta medida de fuerza.

El paro de enfermeras fue anunciado unas horas después de que Panamá extendió por dos meses más la permanencia de 122 médicos especialistas cubanos que llegaron al país en diciembre pasado para ayudar en el combate de la pandemia.

Según informó este martes el Ministerio de Salud, la estadía adicional de los especialistas cubanos "se concretó" con una solicitud previa a "directores médicos de varias instituciones de Salud" y se consultó a "sociedades médicas especializadas del país".

El Minsa destacó, además, que el acuerdo de cooperación firmado con Cuba establece la presencia en Panamá solo de "personal médico especialista, y no contempla ni contemplará personal de enfermería, médicos generales u otro personal sanitario".

VEA TAMBIÉN: Reubican a 46 menores de edad por caso de abusos en albergues de Panamá

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!