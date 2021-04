Enfermeras le exigen al Gobierno compromisos por escrito y no palabras al aire

Compromisos por escrito y no "palabras al aire", es lo que piden las enfermeras, quienes desde hoy comienzan una jornada de protesta ante el incumplimiento de una hoja de ruta por parte de las autoridades de salud para cancelarle deudas pendientes.

La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras (Anep), Ana Reyes de Serrano, denunció que hay presiones e intimidaciones para que no salgan a protestar, pero mientras no exista una respuesta seria a sus peticiones, no claudicarán.

El pasado viernes hubo un acercamiento entre enfermeras y autoridades en el cual estas prometieron tener una respuesta para mañana martes.

Para hoy y mañana, se tiene programado protestas, en horas del mediodía, en todas las instalaciones de salud, por parte de las enfermeras.

Si no hay solución, para el miércoles han anunciado un paro de 24 horas prorrogables.

La lucha de las enfermeras se viene desarrollando desde el año pasado, en pro de que se les de permanencia y se pague quincenas atrasadas a aquellas que han sido contratadas durante la crisis sanitaria.

En la hoja de ruta que acordó el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre con estas profesionales se contemplaba que estos compromisos serían saldados a mas tardar en el primer semestre de este año, pero la Anep denunció que no se ha cumplido ni la mitad.'

Sucre negó que se hayan incumplido con estos acuerdos y reconoció que los nombramientos permanentes no pueden darse de la noche a la mañana.

En la actualidad hay más de 1,150 enfermeros sin permanencia y según la presidenta de la Anep, ya hay casos en que se les adeuda hasta cuatro quincenas, mientras que los que han sido nombrados no llegan ni a 50.

Otra petición de las enfermeras es que se les haga efectivo el ajuste salarial por especialización, el cual fue aprobado desde 2017 y a la fecha solo se ha cumplido en las instalaciones de salud que funcionan con patronatos.

