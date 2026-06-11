Entrega de Cepanim 2026 inicia el 15 de junio: Conoce las fechas y el cronograma del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la distribución de los Certificados de Participación Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepanim) 2026 iniciará este mes, bajo un cronograma diseñado para garantizar orden y eficiencia en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial, la entrega se realizará en dos fases: en la provincia de Panamá a partir del 15 de junio, mientras que en el resto del país iniciará el 22 de junio.

Para agilizar el proceso, los beneficiarios deberán acudir únicamente en la fecha y hora asignadas. El MEF recomendó consultar previamente el estado del trámite en la plataforma habilitada, donde cada persona podrá verificar los detalles de su cita, incluyendo lugar y horario de retiro.

Asimismo, las autoridades destacaron la importancia de revisar la información con anticipación y asistir puntualmente, con el fin de evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera durante la entrega.

En este sentido, el MEF reiteró que los ciudadanos deben utilizar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los Cepanim 2026.

De igual manera, se recordó que el día de la cita es indispensable llevar la documentación requerida para completar el trámite sin contratiempos.

El Gobierno subrayó que esta medida forma parte de los esfuerzos por garantizar una atención ordenada y transparente, asegurando que los beneficiarios reciban sus certificados de manera eficiente.