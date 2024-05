Esclerosis Múltiple: enfermedad que afecta a jóvenes y adultos

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad que diagnosticada a tiempo y con un tratamiento oportuno les permiten a los pacientes llevar una vida normal en un 80%, así lo manifestó el doctor Fernando Gracia, jefe de neurología y director de la Clínica de Esclerosis Múltiple en el Hospital Santo Tomás.

Gracia dijo que este 30 de mayo en vez de conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es un apoyo a nivel mundial a las personas que padecen esta enfermedad y sus familias.

Explicó que es una enfermedad que afecta el Sistema Nervioso Central (cerebro y la médula espinal), no es contagiosa, no es hereditaria y es autoinmune. No se ha descubierto la causa o un marcador específico de la enfermedad.

Gracia mencionó que afecta a más mujeres que a hombres, es más frecuente en los caucásicos y afecta a las personas jóvenes de 20 a 40 años que se encuentran en una edad productiva.

Existen factores de riesgo como: fumar, la obesidad, deficiencia de vitamina D y malos estilos de vida, que hace que la Esclerosis Múltiple se dispare.

El galeno explicó que los síntomas de la esclerosis múltiple pueden variar de persona a persona, aparecen y desaparecen, o empeorar con el tiempo. Algunos de estos síntomas son: problemas de visión, dificultad para caminar o mantener el equilibrio, dificultad para pensar con claridad, entumecimiento o astenia, especialmente en brazos y piernas.

Por último, señaló que el diagnóstico debe ser realizado por un neurólogo que refieren los casos, se realizan estudios radiológicos a través de una resonancia magnética donde se ven las lesiones en el cerebro y la médula espinal y otras pruebas, como la punción lumbar, la tomografía de coherencia óptica y los potenciales evocados visuales, también pueden ayudar en el diagnóstico.

Clínica de Esclerosis Múltiple

Gracia, director de esta clínica indicó que se tienen inscritos unos 110 pacientes no asegurados y asegurados, quienes reciben el tratamiento que necesitan. Por año se detectan 20 casos nuevos de esta enfermedad.

La clínica cuenta con un equipo multidisciplinario con el apoyo de Medicina Física y Rehabilitación que brindan servicios a los pacientes que están discapacitados y con falta de equilibrio. Además, se le brindan apoyo psiquiátrico, oftalmología y urología a los pacientes.

Estudios de casos de Esclerosis Múltiples en Panamá

En Panamá en el 2009 se publicó el primer estudio sobre casos de Esclerosis Múltiple y el mismo reveló que hay una prevalencia de 5.2 pacientes por cada 100 mil habitantes.

Este año se estará publicando el segundo estudio del 2020-2021, que revela una prevalencia de 6.8 pacientes por cada 100 mil habitantes.

El doctor Gracia dijo que esta es una tendencia a nivel mundial, donde todas las enfermedades autoinmunes incluyendo la Esclerosis Múltiple han subido.

