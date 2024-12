Exclusiones en programas del Mides continuarán en 2025

Pese a las críticas que generó la exclusión de beneficiarios de los programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la entidad continuará, a partir del próximo año, con el proceso de depuración debido a que más de la mitad de los inscritos no cumplen los requisitos establecidos por ley.

Magalis Araúz, directora de Inclusión y Desarrollo Social del Mides, mencionó que desde enero se reevaluará caso por caso para determinar quiénes cumplen las condiciones para continuar en estos programas y quiénes serán excluidos definitivamente.

Sin embargo, a todos se les respetará su derecho de reconsideración que consiste en que cada ciudadano presente las pruebas para que su expediente sea analizado en profundidad.

Araúz señaló que la mayoría de las exclusiones se dan porque los beneficiarios no aportan las pruebas y documentos necesarios para verificar sus corresponsabilidades, por lo tanto, hizo un llamado a la población para que cumplan con su parte, pues, al no actualizar los expedientes se entiende que el ciudadano ya no necesita el subsidio.

“Tienen que cumplir, nosotros le otorgamos un beneficio, pero ellos en contraposición también tienen que cumplir con una serie de corresponsabilidades”, aseveró.

La directora aclaró que el sistema utilizado para estos subsidios es alimentado por los reportes de los trabajadores sociales y promotores de la entidad, por lo tanto, su información es confiable.

Dicho programa, conocido como Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), reveló que del total de beneficiarios inscritos, alrededor de 13,000 no cumplen con lo estipulado.

La institución no descarta permitir el ingreso nuevos beneficiarios, sin embargo, primero se enfocarán en la exclusión de quienes no lo necesitan, puesto que, cada programa tiene una cantidad máxima de participantes dependiendo del presupuesto.

“Nuestros recursos son finitos y tenemos que basarnos en eso para ingresar a más beneficiarios a cada uno de los programas”, subrayó.

De hecho, Araúz detalló a Panamá América que existen personas en lista de espera para ingresar desde el año 2000, pero debido a que los programas ya tienen la cantidad permitida no han podido ser incluidos.

La encargada de programas sociales del Mides recalcó que uno de los objetivos de la nueva administración es hacer “las cosas bien”, pese a las críticas y disgustos que ello pueda generar en la población.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Recalcó que quienes no necesitan estas ayudas deben ser conscientes de que les están quitando el puesto a personas que realmente viven en condiciones de pobreza extrema en el país y dependen de estos subsidios para sobrevivir.

“Nosotros queremos hacerlo bien, que los programas les lleguen a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Para garantizar que todas las personas excluidas vuelvan a ser autosostenibles, el Mides desarrollará un programa de inclusión productiva en donde se les capacitará y apoyará en la apertura de emprendimientos con la finalidad de que no dependan de los programas de ayuda social.