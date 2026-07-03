Expresidente Ricardo Martinelli presenta a Rocco, su nuevo amigo canino

Luego de la dolorosa pérdida de Bruno, el expresidente Ricardo Martinelli compartió con sus seguidores la llegada de su nuevo amigo Rocco.

El exmandatario destacó que Rocco proviene del mismo linaje que Bruno. Para él, se trata de un vínculo especial que mantiene viva la memoria de su inseparable compañero.

Martinelli expresó sentirse feliz y acompañado de nuevo, aunque reconoció que como Bruno no habrá ninguno.

"Hoy lo recibí y estoy feliz y contento. Como Bruno, hasta ahora, ninguno", expuso.

Tras la muerte de su compañero, Martinelli manifestó públicamente el vacío que dejó. Ahora con Rocco tendrá nuevamente un compañero que no reemplaza a Bruno, pero es recibido con alegría y será su compañía.

Fuerte personalidad

Los Yorkshire Terrier son razas de perro pequeñas, con un carácter energético y un inconfundible pelaje.

Este tipo de razas suele tener características bastante peculiares y requiere cuidados específicos.

De acuerdo con expertos, son una raza bastante inteligente y con una fuerte personalidad. Su peso no suele superar los 3,2 kg y tienen un temperamento muy inquieto y activo.

No le gusta compartir su espacio con otros caninos, llegando incluso a desarrollar comportamientos territoriales y cierta valentía cuando se cruza con perros de mayor tamaño.

Dentro de los cuidados que requieren, están la alimentación balanceada, chequeos veterinarios regulares y espacios amplios para ejercitarse.

Además, es fundamental mantener rutinas de higiene y socialización.