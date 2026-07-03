El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Roberto Linares Tribaldos, informó que la población puede quedarse tranquila, porque no habrá desabastecimiento de arroz ni en las tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ni en los supermercados, así como de ningún otro alimento.

El Gobierno autorizó la importación en dos fases de un millón de toneladas de arroz con lo que debe cubrirse el consumo, ante las condiciones climáticas que han afectado a productores.

Los trabajadores del campo son uno de los principales afectados por la aparición del Fenómeno de El Niño y Linares reconoció que la región más golpeada es Azuero.

Anunció que en los próximos días tiene programada reuniones con los productores de leche grado C y está en permanente comunicación con el resto de los productores agropecuarios.

Los productores lácteos han estado siendo afectados desde hace varios años, lo que se ha visto reflejado en las estadísticas de producción de leche y sus derivados.

La producción de leche evaporada, condensada y en polvo en los primeros cuatro meses del año fue de 3.8 millones de kilos, inferior en -35% a los 5.8 millones producidos en 2025.

En cuanto a la leche pasteurizada, la disminución fue de -5.8%, al pasar de 26.4 millones a 24.9 millones.

Y si hablamos de leche natural utilizada para la elaboración de productos conexos su producción cayó -12.5% en los primeros cuatro meses del año.

A pesar de la preocupación, el ministro del Mida enfatizó que si llega el momento de tener que importar se hará, pero en este momento se tiene suficiente producción.

Preparación

Roberto Linares detalló que desde hace más de un mes se han venido preparando para la disminución de las lluvias como ha estado ocurriendo.

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“Tenemos máquinas haciendo reservorios de agua y pozos, que es la prioridad para enfrentar este fenómeno”, recalcó.

De igual forma, se trabaja en adquirir nuevas palas y perforadoras, para reforzar la actual maquinaria y la que les ha facilitado el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Condiciones

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se espera que los acumulados de lluvia para este mes de julio presenten una disminución.

“En gran parte del país, se prevé un comportamiento cercano o por debajo a lo normal, mientras que con un comportamiento por arriba de lo normal en algunos sectores de la provincia de Bocas del Toro, el Norte de Veraguas y Sur de Darién”, dicta el informe del Imhpa.

En tanto, para agosto se espera que los acumulados de precipitación para este mes tengan un comportamiento cercano a lo normal a muy por debajo de lo normal en gran parte de la vertiente del Pacífico.

Es en julio, que los productores de arroz y maíz preparan la siega mayor de estos granos o cereales.