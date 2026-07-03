Mulino y Fujimori buscarán reimpulsar el TLC entre Panamá y Perú; la presidenta es invitada a foro de CAF

El presidente José Raúl Mulino, y la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori coincidieron este viernes en que el momento es oportuno para darle un reimpulso al Tratado de Libre Comercio Panamá-Perú, para beneficio de ambos pueblos.

Este viernes, los mandatarios sostuvieron una llamada telefónica, en la que el panameño le reiteró sus mejores deseos, tras ser formalmente proclamada como presidenta electa de Perú.

Fujimori extendió invitación al presidente panameño para su juramentación, ceremonia a realizarse el próximo 28 de julio en Lima.



Mulino no solo confirmó su presencia en la toma de posesión, sino que también invitó a la presidenta electa a venir a Panamá en enero de 2027, cuando se realice en ciudad de Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que organiza CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

“Debo transmitirle, a nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando con su mandato reafirmar la relación bilateral con Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, expresó el presidente Mulino. “Le reitero mi amistad y el deseo más genuino de colaboración entre nuestros dos países y pueblos”.

Fujimori, por su parte, elogió el crecimiento económico de Panamá en los últimos años, y reconoció la eficiencia de este país como hub comercial y de turismo.

“Es para mí un gran gusto poder saludarlo, agradecer su mensaje, su respaldo y su cariño”, dijo la mandataria electa.

“Nuestra intención es fortalecer el TLC que tiene ya 14 años de vigencia, fortalecer ese intercambio comercial y -por supuesto- nuestro abrazo de amistad”, recalcó.