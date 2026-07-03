El canciller Javier Martínez-Acha recalcó este viernes que Panamá aspira a que en la próxima reunión con funcionarios chinos se haga un análisis técnico de la situación que viven los buques de bandera panameña en los puertos de ese país.

Entre el 16 y 18 de julio, una delegación panameña viajará a China para abordar este y otros temas relacionados a la marina mercante de Panamá.

"¿Qué aspiramos? Que estrictamente se analice desde una óptica técnica y encontrar soluciones para seguir avanzando en las relaciones con ese país bajo un esquema de tarifas más competitivas, dentro de ese memorándum y dentro del acuerdo de nación más favorable", dijo en entrevista con NexTv.

Martínez-Acha destacó que la misión técnica conversará sobre las condiciones de la renovación del acuerdo de naciones más favorable con respecto a las actividades portuarias de barcos de banderas panameñas en China.

También resaltó que no está ni puede estar en agenda, el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Panama Ports Company, el cual originó las presiones por parte de china.

Desde la emisión de ese fallo, China ha acentuado las retenciones contra los buques de bandera panameña en sus puertos.

La delegación istmeña estará liderada por el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, quien sostendrá conversaciones orientadas a la renovación del Acuerdo de la Nación Más Favorecida y además buscará conocer los criterios técnicos de supervisión empleados por el Estado rector portuario (Port State Control).

Esta semana, en su mensaje a la nación, el presidente José Raúl Mulino subrayó que las retenciones de buques de bandera panameña en China han disminuido, pero expresó su preocupación con respecto a que la situación afectara la valoración de la marina mercante canalera en el Memorando de Entendimiento de Tokio.

China, por su parte, ha negado que haya presiones sobre las naves panameñas. En este sentido atribuyó el escenario a medias de seguridad.

De acuerdo con el gigante asiático, las naves panameñas han ocasionado múltiples accidentes este año en sus puertos, que incluso han derivado víctimas mortales.