FAO recomienda medidas por reaparición de influenza aviar en América Latina y el Caribe

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó este martes nuevas recomendaciones sanitarias ante la reaparición de la influenza aviar de alta patogenicidad en América Latina y el Caribe tras notificarse casos en Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú y Puerto Rico entre octubre de 2024 y febrero de 2025.



Reforzar las medidas preventivas ante una posible emergencia constituye el núcleo de las sugerencias, pasando por realizar simulacros, mejorar la comunicación de riesgo y fortalecer la capacidad diagnóstica de los países, así como capacitar a veterinarios, técnicos y a los equipos nacionales en general frente a un escenario de crisis sanitaria.



“Se ha evidenciado que, a partir de la epidemiología de la enfermedad revelada en los brotes ocurridos en la región para enfrentar los impactos generados en animales domésticos, fauna silvestre y personas, resulta fundamental la coordinación y colaboración multidisciplinaria y multisectorial", afirmó el oficial de Ganadería Sostenible, Sanidad y Biodiversidad Animal de la FAO, Andrés González.



Luego de constatar un alza en los casos de este tipo de infección viral en varios países de la región durante las últimas semanas, la FAO publicó un nuevo documento donde expone "lecciones aprendidas y desafíos", tomando en cuenta la propia experiencia regional acumulada tras los brotes entre 2022 y 2024.



“Sabemos que esta temporada está siendo especialmente activa para algunos países de nuestra región, y queremos seguir apoyando para mejorar sus capacidades de respuesta ante la emergencia", señaló el funcionario.



En particular, el reporte Emergencia y Respuesta a la Influenza Aviar de alta patogenicidad H5N1 en América Central, América del Sur y el Caribe, recoge las experiencias regionales sobre el trabajo colaborativo realizado por 15 países del continente en los últimos dos años, tomando en cuenta las principales características de la enfermedad, su frecuencia y distribución regional, así como las estrategias de prevención y control implementadas.



"Este análisis de la experiencia regional acumulada entrega líneas claras y detalladas en cuanto a la prevención, el control y sobre cómo enfrentar una eventual emergencia”, subrayó.



Ya en diciembre pasado, la FAO hizo un llamado oficial para "intensificar la vigilancia y preparación para la temporada de migración de aves de América Latina y el Caribe, considerando la situación epidemiológica del momento en Norteamérica", donde se registraron casos graves en humanos que requirieron hospitalización.



Las rutas migratorias de aves silvestres desde Norteamérica hacia el sur del continente guardan un movimiento potencial del virus.



La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas, tales como pollos, pavos, patos y codornices, asimismo a aves silvestres, causando alta morbilidad y mortalidad, y que no tiene tratamiento específico; se clasifica en baja y alta patogenicidad, pudiendo causar un enorme impacto y repercusión en la producción de las aves, el comercio internacional, así como en los medios de vida y subsistencia de la población.



A fines de 2021 se reportaron los primeros casos de influenza aviar en Norteamérica, siendo la primera propagación que ha cruzado el océano Atlántico desde Europa mediante aves migratorias.



América Latina y el Caribe produce el 20,4 % de la carne de ave y el 10 % de los huevos que se consumen en el mundo, siendo un sector de gran relevancia para los medios de vida de millones de pequeños y medianos productores agropecuarios.



Es importante señalar que no existe evidencia científica que confirme que la influenza aviar se transmita a los seres humanos mediante el consumo de aves o huevos debidamente preparados.