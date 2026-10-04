Granjas de bots: las señales que pueden revelar un falso apoyo

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde la cantidad de comentarios, reacciones y publicaciones puede dar la impresión de que una opinión tiene un respaldo masivo. Sin embargo, detrás de una aparente ola de apoyo o rechazo puede existir una operación coordinada de cuentas falsas o automatizadas, conocidas como granjas de bots, capaces de alterar la percepción de lo que realmente piensa la ciudadanía.

Identificar estas operaciones no depende de una sola característica, sino de patrones de comportamiento. El ingeniero y profesor José Moreno, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), explicó que algunas señales son las cuentas sin publicaciones, con pocos seguidores, imágenes genéricas o inexistentes y seguidores en común con otros perfiles sospechosos.

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Aunque existen herramientas de automatización y servicios que facilitan la administración de cuentas falsas o comprometidas, Moreno mencionó que montar una operación de este tipo requiere recursos y acceso a múltiples perfiles.

No obstante, confirmar que cientos de cuentas responden a una misma operación es más complejo que identificar comportamientos sospechosos. El profesor manifestó que la comprobación técnica requiere información que está en manos de las plataformas, como direcciones IP, dispositivos, sesiones, correos electrónicos y números telefónicos.

Desde el ámbito periodístico, Michelle Domínguez, presidenta de la Asociación de Medios Digitales de Panamá, advirtió que los medios no cuentan por sí solos con las herramientas necesarias para determinar si una conversación digital es auténtica o coordinada. A su juicio, cada caso debe ser investigado y comprobado antes de atribuirlo a granjas de bots o cuentas falsas.

Los expertos coinciden en que las tendencias deben verificarse antes de asumir que reflejan un respaldo ciudadano real.