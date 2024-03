Gusano barrenador ha deformado rostros y órganos a pacientes

Rostros deformados e incluso pérdidas de órganos han dejado las infestaciones por gusano barrenador en pacientes panameños. La doctora Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), dijo este martes que de la docena de casos detectados, al menos dos han sido aparatosos.

De acuerdo con la profesional de la salud, estas dos personas han tenido pérdida importante de masa y órganos vitales que evidencian la relevancia de acudir al médico. El escenario es tan complejo que de las heridas infestadas han sacado 100 o hasta más de 300 gusanos por paciente.

¿Qué ha complicado a estos pacientes? Moreno recalcó que los casos más graves se han presentado en pacientes encamados.

"Son adultos mayores que pierden la sensibilidad en la piel y no son conscientes de que tienen una mosca parada dejando la queresa. Se van haciendo estas grandes colonizaciones, la larva sigue su ciclo hasta que se producen gusanos", dijo Moreno a medios televisivos.

Además, las infestaciones se han presentado tras heridas por un golpe, úlceras en pies diabéticos, picaduras de insectos, abscesos o post cirugías.

Los 12 casos registrados en los últimos días se han presentado en Panamá Oeste, Darién, Veraguas, Coclé y Panamá Norte.

"Para mí este gusano es como una tuneladora que va carcomiendo la piel. No tengan miedo o pena y vayan al médico. También es importante indicar que no se le debe tener miedo al infectado porque no se transmite de persona a persona, tiene que haber una mosca que deposite los huevecillos", subrayó Moreno.

¿Por qué se han disparado los casos? Moreno señala que hay una serie de factores que se han combinado y originado esta situación inesperada, dado que no era una enfermedad común en el país y ni siquiera estaba en el radar como un evento de notificación obligatoria.

"Parece que durante la pandemia Copeg y MIDA tuvieron una situación en cuanto al alimento para la producción de las moscas estériles, que se usan como controladores biológicos. Esto sumado al cambio climático y las propias modificaciones al tapón del Darién que se han dado", añadió.

Actualmente se realizan más de 60 vuelos semanales a nivel nacional para dispersar moscas estériles.

Con respecto a los animales se reportan unos 973 casos. Minsa y MIDA trabajan en conjunto para atender la situación.

