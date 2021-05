Hasta 20 meses le cuesta a la Caja de Seguro Social adquirir medicamentos

Procesos lentos, no modernizados y normas limitantes, inciden en que a la Caja de Seguro Social (CSS) le tome hasta 20 meses colocar los medicamentos a disposición de los asegurados en las farmacias de sus unidades ejecutoras.

Versión impresa

María Teresa Donderis, coordinadora de Adquisición de Medicamentos de la institución, dijo que solo en la programación de los procesos de compra, se le van de 120 a 180 días.

El tiempo para adquirirlos, mediante licitaciones de precio único puede durar hasta 331 días, mientras que en la entrega y almacenamiento, de 45 a 60 días.

Luego de estos pasos, la distribución de los medicamentos dura entre 20 y 30 días.

Donderis informó que hasta el pasado lunes, el abastecimiento en las farmacias de la institución era de 87.25%, lo que indica que hay un desabastecimiento superior al 12%.

De los 617 medicamentos incluidos en la lista, en 2020 se compraron 495.

En la actualidad, se gestiona la exclusión de 23 medicinas de la lista y, a su vez, se ha identificado a 61 que son de difícil adquisición.'



El año pasado, con todo y pandemia, la CSS dispensó 13.9 millones de medicamentos para 5.4 millones de atenciones.



De estas cifras, se desprende que se entregaron 2.6 medicinas a cada paciente.



En 2017, la CSS manejó el más alto presupuesto para comprar medicinas, al destinar $271.6 millones, seguido de 2019, con $270.5 millones.



Para 2020, el presupuesto para la adquisición de medicamentos fue de $233.7 millones, mientras que para este año, ascendió a $230.4 millones, de los que se espera ejecutar el 95%.

¿Qué incide para que se dé este problema con la dotación de medicamentos?

VEA TAMBIÉN: Nueva audiencia para tratar prescripción de acción penal en casos de Ricardo Martinelli

Donderis sostuvo que se debe a varios factores externos como el incumplimiento de entregas y renuncias para dotar el producto por parte de los proveedores, mientras que a nivel interno, se carece de una herramienta informática que permita generar inventarios actualizados.

Sobre este particular, el director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, reconoció que desconocen el patrón de consumo de los pacientes que utilizan medicamentos como Perindopril, Irbesartán y Amlodipina, que son los que generan la mayor cantidad de críticas por no encontrarse en las farmacias de la entidad.

"Uno de los puntos más frágiles es que no se conoce a profundidad la cantidad de medicamentos requeridos por los pacientes en el tiempo", aceptó.

Para Lau Cortés, es necesario contar con un sistema con control de inventario y de aplicación nacional.

VEA TAMBIÉN: AstraZeneca: Proponen iniciativa para que mujeres jóvenes puedan recibir una vacuna contra la covid-19

"No puede ser que los sistemas funcionen en algunos lugares y en otros no funcionan. Por eso es que cuando revisamos donde está la gente que se está quejando es en donde no hay sistema. En donde no hay sistema, hay quejas porque pareciera que es conveniente que no haya los medicamentos", planteó.

Vales médicos

Utilizando la tecnología que se aplica para los vales digital del plan Panamá Solidario, la CSS se encuentra trabajando con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) en un proyecto similar al de las farmacias subrogadas que, antes se ejecutó en la CSS.

Esto permitiría a asegurados con enfermedades crónicas, adquirir medicamentos que no tenga la CSS, en farmacias privadas con solo presentar su cédula.

"Eso depende de un proceso de negociación que minimicen los incentivos perversos que ya ocurrieron en el pasado", dijo Lau Cortés.

¡Visita nuestro canal de YouTube!