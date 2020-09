Hospital de la 24 Diciembre será declarado libre de COVID

Según el doctor Alex González, director médico del Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, para la próxima semana este hospital será declarado libre de COVID-19, ya que el único paciente que quedaba con coronavirus fue trasladado ayer y solo cuentan con algunos pacientes sospechosos en la sala de observación en urgencias.

Explicó que organizaron, a través de una estrategia que consistía en tratar de proteger el binomio madre e hijo, ya que las salas del complejo hospitalario de neonatología y obstetricia migraron hacia el Hospital Irma Lourdes Tzanetatos y por tanto eso representaba un reto.

Ha sido una labor titánica, porque se ha hecho en un tiempo bastante corto, a lo que se tenía programado. El objetivo es garantizar que el hospital estuviera con las mayores medidas de bioseguridad para poder recibir a las mamás y a los neonatos y al resto de los pacientes, explicó.

"Diariamente realizamos varios procesos, entre ellos, la gestión de camas donde se pudieran ir trasladando pacientes positivos de COVID-19 al Hospital Integrado Panamá Solidario o a la CSS. Luego se migraron otros pacientes a hospitales de la red y a otros se les dieron de alta con un plan de seguimiento".

Otra de las estrategias, dijo González, fue hacer una valoración del paciente en el cuarto de urgencia, los que aplicaban para trasladarse inmediatamente se migraban, en coordinación con los hospitales de la red, además de hacer un seguimiento diario interno por sala que implicaba, no solo una estrategia de gestión de camas, sino identificar a los pacientes que necesitaban servicios intrahospitalarios y tener un plan de alta, que al ir mejorando y saliendo del proceso de cuarentena, se les dio de alta.

Un hospital No COVID, garantiza espacios seguros para hospitalizar a otros pacientes que tienen otro tipo de comorbilidad.

Puntualizó que para que un hospital se convierta en No COVID, en pandemia, no quiere decir que no pueda en algún momento volver a tener algún caso positivo de coronavirus.'