Idaan inicia cortes masivos a clientes residenciales y comerciales morosos

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha el operativo nacional de cortes 2026, dirigido a usuarios de las categorías comercial y residencial que mantienen saldos pendientes con la institución.

De acuerdo con el Idaan, la morosidad acumulada asciende a $98 millones, de los cuales $82 millones corresponden al sector residencial y $16 millones al sector comercial. El despliegue técnico priorizará la provincia de Panamá, donde la deuda alcanza los $10.2 millones.

La directora nacional de comercialización del Idaan, Marvina Ábrego, enfatizó que estas acciones se ejecutarán de manera ininterrumpida durante todo el año, incluyendo el periodo de festividades de carnavales, con el objetivo de sanear las finanzas de la institución y garantizar la estabilidad del sistema.

De igual manera, la entidad reiteró que la obstrucción de medidores mediante barreras físicas o materiales como concreto es una práctica ilegal. Los usuarios que impidan el acceso a los equipos de medición serán objeto de sanciones administrativas y sus expedientes serán remitidos a la Jurisdicción Coactiva a través del Juzgado Ejecutor. La manipulación del equipo no exime al cliente de la suspensión del suministro.

Con el fin de evitar la interrupción del servicio, el Idaan exhorta a los clientes morosos a utilizar los canales disponibles, entre ellos, los arreglos de pago que se gestionan de manera presencial en agencias a nivel nacional para establecer convenios flexibles.

Además, existen puntos de pago en las agencias institucionales, agentes comisionistas y plataformas de banca en línea.

La entidad destacó que el recaudo por la prestación del servicio es el recurso fundamental para el sostenimiento de las 56 plantas potabilizadoras que operan en el país. Estos recursos permiten sufragar los costos operativos, la adquisición de insumos químicos, el mantenimiento preventivo de la red de distribución y las inversiones requeridas para garantizarle el suministro de agua potable a la población.

El Idaan reafirmó su compromiso de proveer agua potable a la población y apela a la corresponsabilidad ciudadana para el fortalecimiento del sistema nacional de acueductos.