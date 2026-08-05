Ifarhu consigue recursos para honrar pagos de nuevas becas

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de $37.4 millones al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) para el pago de las becas del concurso general.

Carlos Godoy, director general de la institución, dijo que el traslado obedece a la selección de 131 mil estudiantes favorecidos con las becas, que incluye a los jóvenes con discapacidad.

Originalmente, el Ifarhu tenía contemplado el pago en becas por $50 millones para este año.

También, con el traslado se piensan incluir las becas que quedaron pendientes entregar de vigencias anteriores.

El funcionario destacó que esperan comenzar a pagar las becas en este mismo mes.

Se recurrió a tomar del fondo destinado a los préstamos, del cual Godoy aseguró que no afecta este segmento y se aprovechó para pagar las becas.

El Ifarhu tiene previsto desembolsar $11 millones en préstamos nuevos.'

117

mil becas se otorgaron en el concurso general realizado este año. 37.4

millones de dólares fueron aprobados al Ifarhu para pagar las nuevas becas.

Godoy dijo que están trabajando en el sistema que utilizan, que tiene más de 40 años, para adecuarlo y hacerlo más eficiente.

Además, se trabaja en la modificación del reglamento de la institución, del cual ya se tiene el borrador.